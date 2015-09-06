۴۱ هزار نفر در آذربایجان غربی از مستمری بیکاری بهره مند هستند

مقصود مقدمی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این افزاد ماهانه همراه با مزایای مستمری ۷۵۰ هزار تومان از سازمان مستمری دریافت می کنند افزود: از این تعداد ۲۰ هزار و ۹۱۷ نفر جزو کارگران ساختمانی هستند که از مزایای کوتاه مدت و بلندمدت بهره مند می شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر۱۶ شعبه اصلی و چهار شعبه اقماری همراه با شش کارگزاری در سطح استان فعالیت می کنند و در هفته های آینده دو کارگزاری به تعداد کارگزاریها در شهرستان های سلماس و بوکان افزوده خواهد شد.

مقدمی کیا با بیان اینکه هم اکنون ۳۶ درصد از جمعیت استان و ۵۸ درصد از جمعیت شهری ارومیه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند عنوان کرد:

مقصود مقدمی کیا به بیمه بیکاری اشاره کرد و افزود:۴۱ هزار ۳۵۱ نفر مستمری بیمه بیکاری هستند که ماهانه ۶۵۱ هزار تومان به آنها تعلق می گیرد و هر مستمری بگیر سازمان ماهانه حداقل ۷۵۰ هزار تومان با مزایا مستمری از سازمان دریافت می کنند.

مدیر کل تامین اجتماعی آذربایجان غربی با اعلام اینکه تاکنون کارفرمایان بیش از ۹۵۰میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی بدهکارند گفت: شهراری ارومیه بالاترین بدیهی را در میان کارفرمایان استان به سازمان را دارد که مقرر شده در اسرع وقت بدیهی های کلان شهرداری ارومیه با حضور کارشناسان تقسیط شود.

وی به بیمه زنان خانه دار در سطح استان هم اشاره کرد و گفت: هزار ۵۰۹ زن خانه دار مشمول این بیمه هستند، زنان زیر ۴۵ سال می توانند از مزایای سازمان با مراجعه به تامین اجتماعی و عقد قرارداد با پایه مشاغل آزاد می توانند با ۱۴، ۱۶و ۱۸ درصد بیمه شوند.