فرزند شهید هسته ای از مقام معظم رهبری هدیه دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم جشن تکلیفی که امروز با حضور شهردار و جمعی از فعالان فرهنگی خراسان رضوی در تالار شهر مشهد برگزار شد این مراسم با اهدای هدایای مقام معظم رهبری به آرمیتا رضایی نژاد مزین شد.

مقام معظم رهبری با اهدای یک جلد قرآن کریم و همچنین یک عدد چفیه در پیامی که در صفحه نخست این قرآن برای آرمیتا مرقوم داشتند خطاب به این فرزند شهید هسته ای فرمودند: «امید است در پرتو قرآن خوشبخت و در راه آرمانهای قرآنی ثابت قدم باشید».

شهردار مشهد نیز به عنوان میزبان این مراسم با اهدای مجموعه سجاده و چادر نماز به این فرزند شهید هسته ای بر تداوم و ادامه راه شهدا تاکید کرد و گفت: عزت و افتخار امروز ایران اسلامی مرهون مجاهدت ها و تلاش های شهیدانی همچون رضایی نژاد و سایر رزمندگانی است که با اهدای جان خود برای این کشور عزت به ارمغان آوردند.

سید صولت مرتضوی عنوان کرد: شهدا زنده و بر اعمال ما آگاه و هوشیار هستند و لذا باید با ادامه راه و همراهی خانواده آنها بستر خشنودی و رضایت آنها را فراهم سازیم.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید داریوش رضایی نژاد یکی از شهدای هسته ای است که در تاریخ یکم مرداد ماه سال ۹۰ توسط مزدوران سرویس های جاسوسی به شهادت رسید.