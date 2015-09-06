۱۸۰ میلیارد برای اجرای پروژه های آبرسانی روستایی لرستان نیاز است

علیرضا کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مجموع برای آبرسانی به روستاهای فاقد آب استان و همچنین اجرای پروژه های این حوزه بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی با بیان اینکه برای آبرسانی به روستاهای فاقد آب آشامیدنی لرستان ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است عنوان کرد: همچنین برای به روز رسانی تاسیسات آبرسانی فرسوده روستایی لرستان نیز ۹۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان همچنین از نیاز ۶۰ میلیارد تومانی اعتبار برای اجرای پروژه های نیمه تمام آبرسانی روستایی استان خبر داد.

کاکاوند با بیان اینکه تعداد پروژه های نیمه تمام آبرسانی روستایی لرستان ۵۳۶ مورد هستند ادامه داد: از این تعداد ۸۵ پروژه طی هفته دولت به بهره برداری رسید.