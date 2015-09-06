ضوابط جدید عرضه محصولات وارداتی پوشاک در بازار

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت در بخشنامه‌ای ضوابط لازم در خصوص عرضه محصولات وارداتی پوشاک را به تمامی اتحادیه‌های صنفی عرضه‌کننده پوشاک در سراسر کشور ابلاغ کرد.

این بخشنامه به استناد ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در جهت حمایت از تولید داخل و جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق در سراسر کشور به اجرا در خواهد آمد و اتاق اصناف استان¬ها ضمن اطلاع¬رسانی، باید ‌نسبت به برنامه‌ریزی و انجام اقدامات اجرایی لازم جهت الزام کلیه فعالان اقتصادی بخش عرضه، از جمله اتحادیه¬ها و واحدهای صنفی عرضه‌کننده پوشاک به رعایت و اجرای موارد این بخشنامه اقدام کنند.

بر اساس این بخشنامه، عرضه پوشاک وارداتی (واردات رسمی) در بازار مصرف از جمله واحدهای صنفی و تجاری منوط به الصاق برچسب شناسه کالا خواهد بود.

مهلت اتمام کالاهای وارداتی بدون برچسب شناسه کالا در سطح عرضه، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه حداکثر ۶ ماه است و فروشندگان موظفند برای اینگونه پوشاک فاکتورهای مربوط به خرید کالا که دارای اطلاعات مربوط به شرکت توزیع‌کننده و یا واحد عمده‌فروش هستند، ارائه کنند.

بخشنامه مذکور حاکیست؛ کلیه عرضه‌کنندگان پوشاک باید از پروانه کسب معتبر در رسته توزیع پوشاک برخوردار باشند ضمن اینکه کلیه عرضه‌کنندگان رسمی پوشاک با برند خارجی ملزم به أخذ مجوز نمایندگی ظرف زمان تعیین شده (۲۷/۰۶/۱۳۹۴) در بخشنامه قبلی این معاونت (ابلاغیه شماره ۱۱۸۰۲۰/۶۰ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۴) از مرکز امور اصناف هستند.

بدیهی است عرضه پوشاک وارداتی با نام و نشان و برند خارجی بعد از پایان مهلت تعیین شده در نمایندگی‌ها و یا واحدهای صنفی بدون مجوز، ممنوع خواهد بود.

همچنین براساس بخشنامه مزبور، نگهداری هر نوع پوشاک وارداتی بدون رعایت الزامات این بخشنامه در محل واحد صنفی و یا سایر انبارها ممنوع است و به موجب بند (ذ) ماده (۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق محسوب و منجر به اعمال قانون خواهد گردید.

همچنین در این راستا اتحادیه¬های پوشاک سرتاسر کشور باید ضمن اطلاع‌رسانی و آموزش لازم به اعضای صنفی خود، زمینه اجرای این بخشنامه را تسهیل کنند.

ضمن اینکه اتحادیه‌ها موظفند علاوه بر شناسایی و معرفی واحدهای صنفی بدون پروانه، با هماهنگی اتاق اصناف و پلیس نظارت بر اماکن عمومی، جهت اعمال ماده (۲۷) قانون نظام صنفی اقدام کنند و گزارشات اقدامات به صورت مستمر به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دبیرخانه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه ارسال شود.

در این خصوص، اتاق‌های اصناف سراسر کشور نیز باید در اجرای این بخشنامه نظارت کافی بر عملکرد اتحادیه‌های مرتبط را داشته باشند.

همچنین اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف کشور چنانچه در اجرای بهتر این بخشنامه طرح و یا نظراتی داشته باشند می‌توانند جهت رسیدگی، به سایت مرکز امور اصناف منعکس نمایند.

مسئولیت اجرای دقیق این بخشنامه به عهده اتحادیه‌های صنفی مربوطه است و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بایستی ضمن اطلاع¬رسانی مناسب درخصوص این بخشنامه، در صورت هرگونه شکایت مردمی از طریق تلفن گویا ۱۲۴ درخصوص تخلف واحدهای صنفی از طریق اتحادیه ذیربط به موضوع رسیدگی کنند.گفتنی است زمان اجرای این بخشنامه از اول آبا‌ن‌ماه سال ۱۳۹۴ خواهد بود.