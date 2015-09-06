۴ میلیارد ریال برای بیمه مددجویان کمیته امداد شیراز هزینه شد

مرآت رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: تعداد ۴۱۳ نفر بیمار زمین گیر که دائم تحت درمان هستند و معمولا قادر به انجام کارهای شخصی خود نیستند، از خدمات درمانی نهاد کمیته امداد در شیراز استفاده می کنند.

وی ادامه داد: کمیته امداد شیراز با اختصاص مبلغ ۹۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به شکل دوره ای، در طول یکسال گذشته پاسخگوی بخشی از نیازهای این افراد بوده است.

مدیر کمیته امداد شیراز گفت: تعداد بیماران خاصی که از خدمات این نهاد در شیراز استفاده کرده اند ۹۰ نفر است که هزینه های انجام شده برای آن ها طی یکسال گذشته افزون بر ۱۰۵ میلیون ریال بوده است.

رسولی افزود: میزان مشارکت خیران و نیکوکاران در امور درمانی نیازمندان شیراز طی یکسال ۵۸۳ میلیون ریال بوده است.

وی با بیان اینکه نهاد امداد به افراد غیر تحت پوشش نیازمند نیز در امور درمانی یاری می رساند، گفت: تاکنون هزینه ای بالغ بر ۳۰۰ میلیون ریال در این امر هزینه شده و خیران نیز می توانند در این راستا با کمیته امداد همکاری داشته باشند.

مدیر کمیته امداد شیراز همچنین اظهار داشت: با توجه به لزوم مراقبت و پیشگیری از بیماری های مسری به ویژه در مناطق حاشیه نشین شهر، با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، نسبت به برگزاری کلاس های آموزشی درباره و عوارض ناشی از آن در نواحی در معرض خطر اقدام شده است.

رسولی یادآور شد: کمیته امداد شهرستان شیراز در حال حاضر به ۳۵ هزارو ۳۳۶ نفر از افراد تحت حمایت به شکل دائم با استفاده از کارتهای بیمه ای این نهاد، خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می کند.