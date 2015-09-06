استفاده از سیستم های هوشمند برای انسداد مرزهای شرقی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه سردار اسکندر مومنی در جریان سفر به شهرستان ورامین در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در پاسخ به این سوال که راه اندازی پلیس اقتصادی چه اهدافی را دنبال می کند، اظهار داشت: پلیس اقتصادی با هدف مبارزه با مفاسد اقتصادی به زودی راه اندازی خواهد شد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران افزود: باید قوانین و مقررات لازم پیرامون پلیس اقتصادی در دولت و مجلس به تصویب برسد و گرنه مقدمات و ساختار لازم برای راه اندازی پلیس اقتصادی فراهم شده است.

وی ادامه داد: در صورت تصویب مقررات و قوانین پلیس اقتصادی در دولت و مجلس، حداکثر تا اوایل سال آینده اقدام به راه اندازی این پلیس خواهیم کرد.

سردار مومنی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره انسداد مرزهای شرقی کشور یادآور شد: به دنبال استفاده از سیستم های هوشمند برای انسداد مرزهای شرق کشور هستیم تا در کنار موانع فیزیکی از آن بهره ببریم.

وی تأکید کرد: تمام تلاش پلیس آن است که ضریب امنیتی کشور از نقطه صفر مرزی تا شهرهای ایران افزایش پیدا کند و امیدواریم این موضوع در سال جاری نیز استمرار یابد.

جانشنی فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در پاسخ به سوال دیگری درباره آمار کشف مواد مخدر توسط نیروی انتظامی گفت: در شش ماهه اول سال جاری بیش از ۲۴۰ تن مواد مخدر کشف شده است که در مقایسه با سال گذشته بیش از ۲۰ درصد رشد نشان می دهد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا مبارزه با بدحجابی فقط مختص شهر تهران است یا نیروی انتظامی در سایر شهرستان ها نیز در این موضوع وارد می شوند، اظهار داشت: مبارزه با بدحجابی فقط مختص تهران نیست بلکه سراسر کشور را شامل می شود.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور افزود: ممکن است نیروی انتظامی در برخی شهرها با توجه به نیازهایی که وجود دارد، حضور پررنگ تر و در برخی شهرستان ها حضور کم رنگ تری را داشته باشد.

روز یکشنبه مراسم تودیع سردار سیروس فتحی فرمانده سابق نیروی انتظامی شرق استان تهران و معارفه سرهنگ عبدالرضا ناظری با حضور سردار اسکندر مومنی جانشین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مسئولان استانی و منطقه ای در ورامین برگزار شد.