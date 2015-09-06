واکنش پنجعلی به ادعای مربی امید پرسپولیس

محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ادعای بهروز رهبری‌فرد مبنی بر مشکلات شدید تیم امید پرسپولیس و اینکه این تیم حتی مجبور شده از یک تیم محلی کاور بگیرد، گفت: اتفاقا روز گذشته (شنبه) با مربیان امید جلسه‌ای داشتم ولی چیزی در این جلسه عنوان نشد. تیم امید هر چیزی را که نیاز داشته، تهیه کرده‌ایم.

وی افزود: درست است که باشگاه مشکلات مالی دارد، ولی نه دیگر در این حد که تیم کاور نداشته باشد. شاید تیم امید آن روز کاور همراه خودش نداشته و آنها مجبور شده‌اند از یک جای دیگر تهیه کنند وگرنه لباس، توپ و سایر امکانات مورد نیاز برای تیم امید تدارک دیده شده است.

رئیس آکادمی باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: نمی‌دانم منظور رهبری‌فرد چه بوده است. ما همان توپ و لباسی را استفاده می‌کنیم که تیم بزرگسالان پرسپولیس استفاده می‌کند. در واقع تیم امید هم با همان شرکتها قراداد دارد و مشکلی در این زمینه نیست.