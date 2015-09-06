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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۴۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

واکنش پنجعلی به ادعای مربی امید پرسپولیس

واکنش پنجعلی به ادعای مربی امید پرسپولیس

رئیس آکادمی باشگاه پرسپولیس می‌گوید تیم امید این باشگاه بر خلاف گفته‌‌های بهروز رهبری‌فرد مشکل لباس ندارد.

محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ادعای بهروز رهبری‌فرد مبنی بر مشکلات شدید تیم امید پرسپولیس و اینکه این تیم حتی مجبور شده از یک تیم محلی کاور بگیرد، گفت: اتفاقا روز گذشته (شنبه) با مربیان امید جلسه‌ای داشتم ولی چیزی در این جلسه عنوان نشد. تیم امید هر چیزی را که نیاز داشته، تهیه کرده‌ایم.

وی افزود: درست است که باشگاه مشکلات مالی دارد، ولی نه دیگر در این حد که تیم کاور نداشته باشد. شاید تیم امید آن روز کاور همراه خودش نداشته و آنها مجبور شده‌اند از یک جای دیگر تهیه کنند وگرنه لباس، توپ و سایر امکانات مورد نیاز برای تیم امید تدارک دیده شده است.

رئیس آکادمی باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: نمی‌دانم منظور رهبری‌فرد چه بوده است. ما همان توپ و لباسی را استفاده می‌کنیم که تیم بزرگسالان پرسپولیس استفاده می‌کند. در واقع تیم امید هم با همان شرکتها قراداد دارد و مشکلی در این زمینه نیست.

کد مطلب 2904826

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