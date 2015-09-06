رقابت برنامه نویسان موبایلی در ماراتونی ۴۸ساعته

به گزارش خبرگزاری مهر؛ دومین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف با هدف ایجاد فرصت لذت بردن در فرآیندی که ترکیبی جذاب از آموزش و تجاری سازی و خلاقیت، آموزش رفتارهای صحیح اجتماعی- اقتصادی در حوزه کسب وکارهای نو، لذت حل مساله به شیوه‌های گوناگون در فرآیندی خلاقانه، پرورش ایده‌های خلاقانه در حوزه برنامه نویسی موبایل، توجه به رغبت‌ها و علایق متفاوت دانشجویان و شناسایی توانمندی‌ها و هدایت استعدادهای در حوزه برنامه نویسی برگزار می شود.

در این ماراتون دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌های سراسر کشور در قالب تیم‌های دو تا چهار نفره در ۴۸ ساعت فرصت دارند، نسخه اولیه نرم افزار موبایل را با موضوع مشخص شده از سوی کمیته داوری برنامه نویسی و ارائه کنند.

تیم داوری مسابقات متشکل از اساتید و متخصصان حوزه برنامه نویسی و با سرپرستی آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف و با مدیریت پروفسور حمید رضا ربیعی است.

گفتنی‌ست؛ علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از این ماراتن ۴۸ ساعته به سایت http://mpm.sharif.ir مراجعه کنند.