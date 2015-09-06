۳۶ میلیارد ریال برای احداث باغ موزه دفاع مقدس مصوب شد

عباس عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پروژه باغ موزه دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری نیازمند مشارکت، همدلی و همزبانی همه مسئولان استان و مردم است، اظهار داشت: این مرکز در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در شهرکرد ساخته می شود.

وی عنوان کرد: هم اکنون این پروژه به صورت نیمه کاره است که تا کنون فونداسیون، اسکلت فلزی بخش جنوبی و سقف سه طبقه از این مجموعه اجرا شده است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: آغاز عملیات اجرایی این مرکز فرهنگی در هفته دفاع مقدس سال ۱۳۸۹ شروع شده است و زیر بنای ساختمان اصلی این پروژه به مساحت پنج هزار و ۲۰۰ متر مربع است.

عباس عباسی تاکید کرد: این مرکز مجموعه ای برای نمایش آثار و جلوه های گوناگون دفاع مقدس در استان چهارمحال و بختیاری و نیز جنگ های کوهستانی در دوران دفاع مقدس بنا است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مبلغ ۳۶ میلیارد ریال از اعتبارات ملی و پنج میلیارد ریال از اعتبارات استانی برای ساخت این پروژه مصوب شده و مناقصه فاز دوم پروژه نیز انجام شده که پیگیر تخصیص بودجه مصوب شده و ادامه روند کار هستیم.

عباس عباسی ادامه داد: این پروژه نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دارد و باید تلاش شود که این پروژه هرچه سریعتر به بهره برداری برسد.