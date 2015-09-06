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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۴۸

تمهیدات تأمین اجتماعی برای جذب و نگهداشت پزشکان در مناطق محروم

تمهیدات تأمین اجتماعی برای جذب و نگهداشت پزشکان در مناطق محروم

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: به منظور جذب و نگهداشت پزشکان در مناطق محروم و کمتر برخوردار ضریب افزایشی شهر محل فعالیت برای حق الزحمه آنان از سوی این سازمان لحاظ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد علی همتی با بیان این مطلب افزود: ضریب فوق بر اساس ضریب محرومیت منطقه و مشکلات جذب نیرو، مصوبات دولت در خصوص مناطق محروم، آئین نامه ها و ضرائب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضوابط حوزه اداری و مالی سازمان در خصوص ضرائب بدی آب و هوا و سایر عوامل تأثیرگذار تدوین و استخراج شده است.

وی اظهار داشت : به منظور استفاده حداکثری از پتانسیل پزشکان شاغل در هر منطقه امکان بکارگیری ۳پزشک قراردادی از محل یک ردیف تشکیلاتی فراهم شده است.

همتی افزود: همچنین در راستای خدمت رسانی درمانی مطلوبتر به بیمه شدگان شهرهایی که دارای مراکز درمانی ملکی سازمان هستند و به منظور آسان سازی ساز و کار جذب پزشکان با مجوزهای صادره امکان بکارگیری پزشک قراردادی در ردیف های بلاتصدی موجود میسر شده است.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه ۶هزار و۸۴۹ پزشک در مراکز درمانی ملکی این سازمان ارائه گر خدمات درمانی به بیمه شدگان هستند، گفت: از این تعداد، ۲هزار و۳۴۳ پزشک عمومی و۳هزار و۴۱۴ پزشک متخصص هستند.

وی افزود: همچنین ۴۵۶داروساز، ۵۰۵ دندانپزشک و ۱۳۱ نفر دکتر علوم آزمایشگاهی شاغل در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی به بیمه شدگان و مستمری بگیران خدمات درمانی ارائه می کنند.

 

کد مطلب 2904831
مهناز قربانی مقانکی

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