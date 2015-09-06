بسنده کردن دوومیدانی به قهرمانان خودروییده درست نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان با حضور در مجمع انتخاباتی فدراسیون دو و میدانی عنوان کرد: خوشحالم که امروز در جمع زحمتکشان حوزه و تخصص دو و میدانی حضور دارم. افرادی که با توجه به محدودیت ها و موانع در سراسر کشور زحمت می کشند و به نسل جوان کمک می کنند و برای سلامتی آنها کار می کند.

وی افزود: دو و میدانی بی جهت به عنوان مادر ورزش ها نامیده نشده است بلکه فلسفه ای پشت این اسم گذاری است چراکه ورزش دو و میدانی رشته ای تعیین کننده و اساسی در توسعه سایر رشته های ورزشی است. ما تاسف می خوریم که گاهی در خارج از کشور ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر تشویق کننده دونده گان هستند ولی در کشور ما اینگونه نیست.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: رشته هایی همچون دو و میدانی، ژیمناستیک و غیره تغذیه کننده سایر رشته ها هستند و می توانند تاثیرات شگرفی در توسعه ورزش و تقویت دیگر رشته ها داشته باشند.

گودرزی با انتقاد از شرایط فعلی دو و میدانی عنوان کرد: جمعیت ما در دو و میدانی به قدری کاهش پیدا کرده که باید به دنبال تک به تک افراد باشیم. در حالی که بسنده کردن به یکی دو قهرمان خود روییده که حالا بعدا مورد حمایت قرار می گیرند کار چندان درستی نیست. باید جمع زیادی از مشتاقان را به این رشته سوق داد.

وی اظهار داشت: یکی از راه های توسعه رشته زیبا، مفرح و سازنده دو و میدانی نوع مدیریت در آن است که تبلورش را در فدراسیون ها نشان می دهد. اگر مدیر بتواند در این فدراسیون درست برنامه ریزیی و تامین منابع مادی داشته باشد شاهد توفیق خواهیم بود در غیر این صورت به مشکل خواهیم خورد.

وزیر ورزش و جوانان افزود: مدیریت اصلی ترین عنصر در توفیق و عدم توفیق سازمانی است. نوع مدیریت می تواند تغییرات شگرفی در رشته ها داشته باشد. فدراسیون دو و میدانی چند صباحی در نوع نگاه و عملکرد دستخوش نوسان است و این نوسان باید کم شود.

گودرزی بیان کرد: خانواده دو و میدانی حتی اگر نقشی در برنامه ریزی و مدیریت نداشته باشند همه باید حامی باشند برخی در رسانه ها گاهی به جای حمایت به گونه دیگری صحبت می کنند به عنوان مثال امروز اگر من مسئول نباشم همه چیز بد و خراب است و ضربات مهلک و سهمگینی بر این پیکره وارد خواهد شد. باید توجه کنیم که شکایتمان نباید پیش همسایه برود و باید درون همین خانواده حل شود.

وی با تکذیب هر نوع حمایت از کاندیداهای دو و میدانی تصریح کرد: تلاش ما این بوده است که در وزارت سوءگیری در انتخاب یک فرد نداشته باشیم اگر کسی را سراغ دارید که از من یا سجادی یا غیره در جهت تایید کسی حرکتی دیده اعلام کنید تا ما هم استغفار کنیم و هم عذرخواهی ولی چنین چیزی اصلا وجود نداشته است. همه ما باید به آراء احترام بگذاریم. بدیهی است که هر کاندیدایی می توانسته با کاندیدای دیگر هیات ها و اعضای مجمع مشورت و مذاکره کند اما این تلاش از جانب مسئولان بالادست غیر قابل قبول و خلاف اخلاق و قانون است.

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: کسی حق ندارد در وزارت ورزش کمیته ملی المپیک و غیره لابی کند یا حرکتی تاثیرگذار در آراء داشته باشد این فرمایش مقام معظم رهبری است که آراء را حق الناس می دانند. من هم درخصوص هیچ یک از کاندیداها هیچ نظری ندارم و هرکس از جانب من، سجادی و غیره چیزی نقل کرده آن را تکذیب می کنم.

گودرزی درخصوص شرایط رستگار در فدراسیون جودو عنوان کرد: وی فعلا هست و هیچ تصمیمی در این خصوص نگرفته ایم.