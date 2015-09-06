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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۲۰

با برگزاری مجمع انتخاباتی؛

ناصر سلیمی برای ۴ سال دیگر سکاندار هیئت هندبال کرمانشاه شد

ناصر سلیمی برای ۴ سال دیگر سکاندار هیئت هندبال کرمانشاه شد

کرمانشاه- با برگزاری مجمع انتخاباتی، ناصر سلیمی برای ۴ سال دیگر به عنوان رئیس هیئت هندبال استان کرمانشاه معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت هندبال استان کرمانشاه پیش از ظهر امروز یکشنبه با حضور مهدوی رئیس فدراسیون هندبال در سالن شهید هادیان مجموعه ورزشی آزادی کرمانشاه برگزار شد که ناصر سلیمی توانست با کسب اکثریت آرا برای ۴ سال دیگر رئیس این هیئت شود.

این مجمع با حضور ۱۶ نفر از اعضا برگزار شد که ناصر سلیمی تنها نامزد کسب تصدی هیئت با کسب تمامی ۱۶ رای توانست بار دیگر سکاندار هیئت هندبال استان کرمانشاه شود.

همچنین حمیدرضا باباملکی و پروین احمدیان نیز که در ابتدا به عنوان کاندیدا در جلسه حضور داشتند پیش از آغاز رای گیری به نفع ناصر سلیمی کنار کشیدند.

گفتنی است در جلسه امروز یک نفر از اعضا غایب بود و رای گیری میان ۱۶ عضو دیگر برگزار شد.

کد مطلب 2904835

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    نظرات

    • عبدالعلی چمنزنی ۱۵:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۵
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      حالا مبارکش باشه ولی خدایی بیاد فعالیت داشته باشه ودنبال یه تیم خوب برا لیگ برتر بگرده

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