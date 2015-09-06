تیم كوميته بانوان ایران از دور مسابقات کنار رفت

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابتهای کومیته تیمی بانوان که تیم کشورمان با یک پیروزی و یک شکست راهی گروه بازنده ها شده بود در این مرحله دو بر صفر به مالزی باخت و از رسیدن به مدال بازماند. در این دیدار خاکسار و عباسعلی نتیجه را به رقبای خود واگذار کردند.

این تیم امروز کار خود را با پیروزی دو بر يک برابر قزاقستان آغاز کرد. در اين ديدار حميده عباسعلي ۸ بر صفر از سد حريفش گذشت، در ادامه سميرا ملكي پور نتيجه را به كاراته كا قزاق واگذار كرد. سومين ديدار را رزيتا عليپور ۵ بر ۳ به سود خود خاتمه داد تا تيم ايران پيروز اين مبارزه باشد.

بانوان ايران در مبارزه دوم برابر كاراته كاهاي كشور ميزبان صف آرايي كردند كه در پايان تيم ژاپن با نتيجه ۲ بر صفر پيروز ميدان باشد. حميده عباسعلي برابر "سونيا" كاراته كا ژاپني به تساوي يك بر يك رسيد، طراوت خاكسار ۵ بر صفر نتيجه را واگذار كرد و رزيتا عليپور هم مقابل حريف ژاپني شكست خورد تا اين ديدار به سود تيم ژاپن خاتمه يابد.

تیم ملی کاراته ایران تا پایان روز دوم موفق به کسب ۲ مدال طلا ، سه نقره و ۵ برنز شده است. امیرمهدیزاده و حمید عباسعلی ۲ مدال طلا، سعید احمدی و سحر کرجی ۲ نشان نقره، الهه رضازاده، ذبیح‌الله پورشیب و مهران قربانعلی‌پور به همراه تیم‌های کاتای مردان و بانوان ۵ نشان برنز کسب کرده‌اند. مهسا افسانه، رضا روشن، ابراهیم حسن بیگی، رزیتا علیپور و فاطمه چالاکی نیز از دور مسابقات کنار رفتند.

سیزدهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا صبح امروز جمعه ۱۳ شهریورماه با شرکت ۲۸۵ کاراته از ۳۳ کشور در یوکوهامای ژاپن آغاز و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.