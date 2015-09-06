سازمان ملی استاندارد برای فرهنگسازی به تولید سریال اکتفا نکند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احسانی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه فیلمبرداری سریال دوردستها در سازمان ملی استاندارد افزود: فرهنگسازی در راستای ترویج استانداردسازی و ارتقای کیفیت اهمیت فراوانی دارد و سازمان ملی استاندارد این امر را دنبال میکند.
وی ادامه داد: مشارکت سازمان ملی استاندارد در تولید فیلم و سریال در این خصوص بسیار قابل تقدیر است اما نباید به فیلم و سریال اکتفا شود و لازم است فعالیتهای گسترده به کمک ابزارهای مختلف در این راستا صورت گیرد.
مدیر شبکه یک افزود: بیان مفاهیم فرهنگی در قالب سریال بسیار اثربخش است اما لازم است فعالیتهای سازمان ملی استاندارد در راستای ترویج استانداردسازی و ارتقای کیفیت به مشارکت در تولید فیلم و سریال محدود نشود.
بسته فرهنگی تعریف شود
احسانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: لازم است این سازمان در این راستا از ابزارهای مختلف از جمله ابزارهای فرهنگی استفاده کند و بسته فرهنگی در این راستا تعریف شود ضمن اینکه لازم است فعالیتها در قالبهای مختلف صورت گیرد تا اثربخشی تلاشها افزایش قابل توجهی داشته باشد.
کارگردان مجموعه دوردستها نیز در این مراسم گفت: تلاش کردیم که این سریال به ترویج استاندارد و فرهنگسازی در خصوص استاندارد و ارتقای کیفیت کمک کند و این پروژه را با مشارکت سازمان ملی استاندارد ایران تولید میکنیم.
جواد ارشاد ادامه داد: استفاده از ابزارهایی مانند فیلم و سریال کمک میکند تا بهتر بتوانیم در زمینههای مختلف فرهنگسازی و اطلاعرسانی کنیم که این امر بسیار قابل توجه و اثربخش است.
وی نقش رسانهها را در فرهنگسازی و اطلاعرسانی بسیار قابل توجه ارزیابی کرد و افزود: رسانهها در همه کشورهای دنیا میتوانند تاثیر قابل توجهی در امر فرهنگسازی داشته باشند.
کمک به کاهش حیوانآزاری مثال دیگری برای نقش رسانه در فرهنگسازی است
ارشاد از «کمک به کاهش حیوانآزاری» به عنوان مثال بسیار خوب دیگری برای نقش رسانهها در زمینه فرهنگسازی نام برد و ادامه داد: رسانهها در همه کشورهای جهان میتوانند به کمک ابزارهای مختلف به کاهش حیوانآزاری کمک کنند و این امر دنبال شده است.
وی افزود: حیوانآزاری در همه دنیا کاهش یافته است، رسانهها به کمک اطلاعرسانی و فرهنگسازی، نقش قابل توجهی در این خصوص داشتهاند که این امر بسیار قابل توجه و قابل تقدیر است.
به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری سریال «دوردستها» پیش از ظهر یکشنبه با حضور مسئولان سازمان ملی استاندارد و دستاندرکاران این مجموعه در سازمان ملی استاندارد واقع در کرج آغاز شد.
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