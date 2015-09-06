خلف نیسی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: به‌طور حتم فضاهای سبز بخشی ضروری و لاینفک از پیکره شهرها را تشکیل می‌دهند و نبود توجه کافی به این مهم می‌تواند تبعات منفی بسیار زیادی به‌خصوص در افزایش آلودگی هوا و افزایش تعداد مبتلایان به بیماری تنفسی داشته باشد.

وی افزود: پارک‌ها و فضاهای سبز، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز خدمات رفاهی و تفریحی به شمار می‌روند که علاوه بر جنبه بهداشتی و روانی، در توسعه پایدار شهری از اهمیت بالایی برخوردارند.

نیسی با اشاره به اهمیت رعایت بهداشت فردی و اجتماعی عنوان کرد: با در نظر گرفتن نیاز مناطق مختلف شهر در راستای جلوگیری از پراکنده شدن زباله‌ها و برهم خوردن منظر شهری با تأمین اعتبارات لازم، تعدادی سطل زباله برای نصب در نقاط مختلف انجام گرفت. امیدوار هستیم از این پس شهروندان با رعایت نظافت و تمیزی منطقه، خود همکار و یار و یاور شهرداری در این زمینه باشند.

وی با بیان اینکه به‌طور حتم توسعه فضای سبز شهری تأثیر فراوانی بر روحیه شهروندان و ایجاد فضایی شادی دارد، گفت: توسعه این بخش یکی از اولویت‌های اساسی شهرداری محسوب می‌شود و در همین راستا کمبودهای موجود در بخش ماشین‌آلات و لوازم موردنیاز برای کاشت و حرص درختان تأمین شده است.

نیسی افزود: از این پس با حمایت از کارکنان فعال شهرداری در بخش فضای سبز، شاهد شکوفایی طبیعت این شهرستان با بهره‌گیری از گونه‌های گیاهی بومی خواهیم بود.

شهرداری رامشیر با بیان اینکه کمبود اعتبار دلیل اصلی وجود مشکلات عدیده در معابر و فضاهای تفریحی شهر است، اظهار کرد: به دلیل اهمیت این مسئله، تا کنون تلاش‌های فراوانی در راستای توسعه این بخش انجام شده است.