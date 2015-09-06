به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه سراسر کشور روز یکشنبه با حضور آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی، آیت‌الله مرتضی مقتدایی قائم مقام جامعه مدرسین و دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری مدیر حوزه‌های علمیه کشور، آیت‌الله سیداحمد خاتمی عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه، آیت‌الله محسن فقیهی عضو جامعه مدرسین، آیت‌الله احمد بهشتی عضو خبرگان رهبری و جامعه مدرسین، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست عضو جامعه مدرسین، مسئولان ارشد حوزه، مدیران مدارس علمیه، استادان دروس خارج و عالی حوزه‌های علمیه و جمعی از طلاب علوم دینی در مدرسه علمیه فیضیه برگزار شد.

آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی، آیت‌الله مقتدایی و آیت‌الله حسینی بوشهری در این مراسم پیرامون جایگاه والای شغل طلبگی و لزوم توجه طلاب و استادان حوزه‌های علمیه نسبت به تعلیم و تربیت سخنرانی کردند.

سال تحصیلی حوزه های علمیه در برخی استان‌های کشور از اول شهریور به دلیل مساعدبودن آب و هوای این استان‌ها و با مجوز شورای عالی حوزه و مرکز مدیریت حوزه های علمیه آغاز شده ولی مراسم رسمی شروع سال تحصیلی امروز در فیضیه برگزار شد.