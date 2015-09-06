کشف ۲۵ شبکه قاچاق در کرمانشاه/ ۱۲هزار قوطی مشروبات الکلی ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد رحمتی پیش از ظهر امروز یکشنبه در حاشیه افتتاح طرح پایش تراکتورهای کشاورزی کرمانشاه که به منظور مبارزه با قاچاق سوخت در شهرستان ثلاث باباجانی برگزار شد، اظهار داشت: این طرح در راستای اجرای سیاستهای برنامه های راهبردی ابلاغی از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان کرمانشاه صورت می گیرد.

وی افزود: این طرح از امروز ۱۵ شهریور ماه به صورت پایلوت از شهرستان ثلاث باباجانی آغاز شده و در آینده در سایر شهرستان ها نیز اجرایی خواهد شد.

رحمتی خواستار مشارکت و همکاری روستائیان در اجرای طرح مذکور شد و گفت: این طرح با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت انجام می شود و در حال حاضر کسانی هستند که با وجود اینکه هیچ وسیله کشاورزی در اختیار ندارند اما سهمیه سوخت دریافت می کنند که با اجرای این طرح و تدابیر اندیشیده شده از این امر جلوگیری خواهد شد.

از کشف و شناسایی ۲۵ شبکه قاچاق در استان طی ۵ ماهه اول امسال و همچنین دستگیری و تحویل اعضای این شبکه ها به مراجع قضایی خبر داد و گفت: همچنین در این مدت یک هزار و ۱۴۳ قبضه انواع اسلحه های شکاری و بیش از ۴۰۰ هزار لیتر انواع سوخت و ۱۲ هزار بطری مشروبات الکلی کشف شده است.

وی در پایان با اشاره به موقعیت خاص و استراتژیک استان کرمانشاه، خاطرنشان کرد: به نسبت سالهای گذشته و در مقایسه با دیگر استانهای مرزی، کرمانشاه به لحاظ ارتقا ضریب امنیتی در سطح بسیارخوبی قرار دارد.