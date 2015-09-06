به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام برزای در خصوص شرایط تیم فوتبال امید ایران در اردوی‌آماده‌سازی هلند، ضمن بیان مطلب فوق گفت: شرایط آب و هوایی، امکانات حرفه‌ای تمرین، محل اسکان و تغذیه مناسب باعث شده تا بازیکنان با انگیزه زیادی در تمرینات شرکت کنند و پیشرفت فنی چشمگیری داشته باشند.

وی در خصوص کسب پیروزی در دو دیدار تدارکاتی گذشته افزود: به نظرم یکی از نقاط قوت و اتفاقات خوب این اردو، بازی‌های تدارکاتی مناسبی بود که برگزار کردیم. قطعا برگزاری بازی‌های تدارکاتی اینچنینی به کسب تجربه و هماهنگی نفرات کمک می‌کند و در این دو بازی هم خوشبختانه تیم عملکرد خوبی داشت و جدا از بحث نتیجه، به لحاظ فنی نمایش قابل قبولی داشت.

کاپیتان تیم فوتبال امید ایران و مهاجم تیم فوتبال استقلال تهران ادامه داد: با توجه به برنامه‌ریزی خوبی که از سوی کادرفنی و محمد خاکپور صورت گرفته و با توجه به حضور محمد مایلی‌کهن و مجتبی تقوی، شرایط خوبی بر تیم امید حاکم شده و امیدوارم از برگزاری این اردوها، تمرینات و بازی‌های تدارکاتی نهایت استفاده را ببریم و با تمام توان و قدرت در رقابتهای انتخابی المپیک شرکت کنیم.

برزای در پایان گفت: قطعا هدف اصلی همه نفرات تیم فوتبال امید صعود به المپیک و شاد کردن دل مردم ایران است و امیدوارم همه دست به دست هم دهیم تا بعد از چهل سال این اتفاق بزرگ و ارزشمند برای فوتبال ایران رخ بدهد.