به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، با تاکید استاندار کرمان مقرر شد مقبره خواجه اتابک برای احداث فرهنگسرا تحویل شهرداری کرمان شود.

صبح امروز معاونان عمرانی و سیاسی امنیتی استاندار به همراه سرپرست شهرداری کرمان و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان از مجموعه بافت تاریخی شهر کرمان بازدید کردند.

در این بازدید که چند ساعت به طول انجامید، بر حسب دستور استاندار کرمان و طی صورتجلسه تنظیم شده مقرر شد، مجموعه مقبره خواجه اتابک در خیابان ابوحامد و محوطه اطراف آن که هم اکنون در اختیار میراث فرهنگی است، برای احداث فرهنگسرا در اختیار شهرداری کرمان قرار گیرد.

سرپرست شهرداری کرمان نیز در این بازدید با اشاره به اینکه شهرداری برای انجام اقدامات مختلف فرهنگی در سطح شهر نهایت تلاش خود را می کند، تصریح کرد: عملیات بازسازی خواجه اتابک از چند روز آینده برای احداث فرهنگسرا آغاز می شود.

حریق منزل مسکونی در خیابان مدیریت

حریق انبار یک ساختمان مسکونی در خیابان مدیریت با تلاش آتش نشانان مهار و خاموش شد.

در پی تماس یکی از شهروندان با مرکز پیام آتش نشانی و اعلام حریق انبار یک منزل مسکونی در خیابان مدیریت ساختمان مسکونی، آتش نشانان ایستگاه شماره شش به محل حادثه اعزام شدند.

بر اساس این گزارش این انباری حاوی مواد قابل اشتعال بود که متاسفانه آتش سوزی باعث شعله و دود زیاد شده بود.

آتش نشانان پس ازقطع برق و گاز ساختمان به ایمن سازی محل حادثه اقدام کردند.

آتش نشانان در ادامه همچنین نیز به طور همزمان با استفاده از چند رشته لوله آبرسانی خود را به کانون آتش سوزی رساندند و شعله های آتش را مهار کردند.

آتش نشانان پس از تخلیه دود از ساختمان و نیز ارائه تذکرات ایمنی لازم به ماموریت خود پایان دادند.

زیرسازی و آسفالت معابر منطقه‌ چهار

شهردار منطقه‌ چهار کرمان از زیرسازی و آسفالت برخی از معابر این منطقه خبر داد.

علی نیک‌طبع گفت: کوچه‌ شماره ۲۷ (بن‌بست مصطفوی) واقع در خیابان «هفده شهریور» به میزان ۲۴۰ مترمربع زیرسازی و آسفالت شده است.

وی ادامه داد :همچنین کوچه‌ شماره‌ دو (بن‌بست‌ افشار) واقع در خیابان «شهید دستغیب» به میزان ۲۳۰ مترمربع و کوچه‌ی شماره ۶۷ (بن‌بست دوم) واقع در خیابان «شهید مصطفی خمینی» به میزان ۱۸۰ مترمربع آسفالت شده است.

نیک‌طبع با اشاره به اینکه این اقدامات با تلاش معاونت فنی و عمرانی منطقه و مشارکت شهروندان انجام گرفته است، افزود: مردم می‌توانند با پرداخت به‌موقع عوارض سالانه‌ خود، شهرداری را در اجرای این‌گونه اقدامات یاری کنند.

وی هدف از این اقدامات را زیباسازی و بهسازی فضاهای شهری و خدمت‌رسانی بهتر و بیش‌تر به شهروندان دانست.

اجرای نهضت آسفالت با کیفیت استاندارد

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرمان از آغاز اجرای فاز اول نهضت آسفالت با اعتبار ۵۳ میلیارد تومان خبر داد.

محمدرضا فرقانی با بیان اینکه این مبلغ بخشی از اعتبار ۱۰۰ میلیاردی فایناس داخلی مصوب در شورای اسلامی شهر است، گفت: گرچه سازمان عمران شهرداری توان انجام عملیات آسفالت معابر شهری را دارد اما منابع مالی شهرداری کرمان محدود است و این پروژه عظیم در دو فاز و از طریق سرمایه گذاری اجرا می شود.

وی اولویت کار آسفالت معابر شهر کرمان را بر اساس لیست ارائه شده از سوی شورای شهر کرمان و همچنین لیست تعیین شده در دوره مدیریت شهردار سابق عنوان و تاکید کرد: کوچه هایی که خودیاری آن ها پرداخت شده، کوچه های بالای ۱۴ متر معابر اصلی و روکش بعضی از خیابان ها و بزرگراه ها در اولویت اصلی نهضت آسفالت هستند.

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرمان با بیان این که کیفیت آسفالت سازمان عمران در حد استاندارد است، افزود: اشکالات موجود در کارخانه سنگ شکن و تولید مصالح این سازمان نیز برطرف شده و به حد مطلوب رسیده است.

به گفته فرقانی شرکت های پیمانکارِ دخیل در پروژه نهضت آسفالت برای ارائه بهترین کیفیت آسفالت، طی صورت جلسه ای در حضور استاندار قول مساعد داده اند.

وی با بیان اینکه حفاری های سطح شهر با هماهنگی و مجوز شهرداری کرمان صورت می گیرد، تصریح کرد: طبق قانون، شهرداری موظف است معابر اصلی و شرکت های حفار، معابر فرعی را آسفالت کنند و مجوز شرکت هایی که بدون هماهنگی با شهرداری کرمان حفاری کنند لغو می شود.