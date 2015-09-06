کسب مدال طلای مسابقات جوانان کشور توسط کونگ فو کار قمی

محمد رشید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات کونگ فوی نیمه آزاد جوانان کشور در زنجان برگزار شد و تیم ۴ نفره کونگ فوی قم در این مسابقات با کسب یک نشان طلا به کار خود خاتمه داد.

وی افزود: در این مسابقات که روز گذشته با حضور ۲۶۰ کونگ فو کار از ۲۶ استان کشور به انجام رسید تیم کونگ فوی استان قم توانست با مدال طلای وحید ملکی کونگ فو کار آینده دار قمی، موفقیت‌های خود پس از مسابقات آزاد بزرگسالان کشور را تداوم بخشد.

رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی استان قم گفت: وحید ملکی به همراه مصطفی حاجیلو، امیرحسین مقدس و محمد غفاری نفرات تیم کونگ فوی قم در این مسابقات بودند که در این میان، وحید ملکی با پیروزی بر تمامی حریفان ضمن کسب عنوان قهرمانی، جواز حضور در تیم ملی کونگ فوی جوانان را کسب کرد.

رشید بیان داشت: کونگ فو کاران قمی پیش از این در مسابقات سبک آزاد مردان در بخش بزرگسالان نیز موفق به کسب مقام سوم کشور شده بودند و توانستند به ۴ مدال با ارزش و رنگارنگ دست پیدا کنند.

وی عنوان کرد: محمد امیدی، مهدی شکاری، سجاد قربانی و امیدکتابی ترکیب تیم کونگ فوی بزرگسالان قم در مسابقات آزاد را تشکیل دادند که در این میان ۲ مدال طلای ارزشمند برای استان قم به دست آمد.

رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی استان قم تصریح کرد: در این پیکار‌ها محمد امیدی و مهدی شکاری از قم مدال طلا و سجاد قربانی و امیدکتابی مدال برنز کسب کردند و تیم کونگ فوی قم را در بین ۳ تیم بر‌تر کشور قرار دادند.