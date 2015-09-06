۳ پل عابر پیاده در خرم آباد احداث می شود

یحیی عیدی بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از برنامه های در دستور کار ما در شهرداری خرم آباد احداث سه پل هوایی برقی عابر پیاده در سطح شهر است.

وی با بیان اینکه تا کنون پنج پل هوایی در سطح شهر خرم آباد احداث شده است عنوان کرد: از این تعداد یک پل مجهز به پله برقی و مابقی فلزی هستند.

شهردار خرم آباد همچنین از انعقاد قرارداد برای احداث دو پل هوایی دیگر در شهر خرم آباد خبر داد و گفت: یکی از این پل ها در حال ساخت بوده و دیگری نیز در حال طراحی برای اجرا است.

عیدی بیرانوند با بیان اینکه مناطقی که در شهر خرم آباد نیازمند پل هوایی عابر پیاده بوده منطقه ۶۰ متری و همچنین گلدشت است عنوان کرد: همچنین دو پل هوایی در روبروی بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد و بلوار ولایت نیازمند جابجایی هستند.

وی گفت: در این راستا مشاور برای جانمایی جدید این دو پل توسط شهرداری گرفته شده است.

شهردار خرم آباد همچنین از احداث سه پل هوایی برقی عابر پیاده در سطح شهر خرم آباد خبر داد.