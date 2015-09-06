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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۲۲

مدیر عامل شرکت آبفار استان زنجان خبر داد:

آب‌رسانی موقت به روستاهای سیل‌زده استان زنجان

آب‌رسانی موقت به روستاهای سیل‌زده استان زنجان

زنجان- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان گفت: آبرسانی به۲۴ روستای شهرستان های زنجان و ماهنشان که در سیل خسارت دیده بودند در دستور کار این شرکت است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان، محمدحسین مهانفر افزود: خسارت ناشی از سیل به تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان های زنجان و ماهنشان بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی یادآورشد: عمده خسارت وارده به خطوط انتقال، شبکه توزیع، منابع تامین آب و ایستگاه های پمپاژ است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان گفت: خطوط انتقال و قنوات که در اثر وقوع سیل تخریب و با گل و لای انباشته شده بود در حال حاضر به صورت موقت بازسازی و لایروبی شده است.

مهانفر با تاکید بر اینکه اهالی روستاهای سیل زده زنجان و ماهنشان از آب شرب سالم بهره مند هستند، خاطرنشان کرد: آبرسانی سیار در محل های مورد نیاز به صورت موقت در حال حاضر برقرار است و برای تعمیر و بازسازی تاسیسات آبرسانی روستاهای سیل زده و برقراری مطلوب و عادی جریان آب نیاز به تخصیص اعتبار است.

کد مطلب 2904868

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