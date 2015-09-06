انهدام ۴۱۴ باند مواد مخدر در شرق استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس فتحی فرمانده سابق نیروی انتظامی شرق استان تهران صبح امروز در پایان دوران تصدی مسئولیت خود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نیروی انتظامی شرق استان تهران در حوزه فضای مجازی به موفقیت های بزرگی رسید به طوری که طی چهار سال اخیر بیش از ۲۱۶ سایت مبتذل و غیراخلاقی را شناسایی و بیش از ۸۶ درصد جرائم اینترنتی در این منطقه منجر به دستگیری شد.

وی ادامه داد: در موضوع مبارزه با مواد مخدر نیز نیروی انتظامی شرق استان تهران توانست عملکرد خوبی را به ثبت برساند به طوری که طی چهار سال اخیر بیش از ۱۱ تن مواد مخدر از قاچاقچیان و سوداگران مرگ کشف و ۴۱۴ باند مواد مخدر در شرق استان تهران منهدم شد.

فرمانده سابق نیروی انتظامی شرق استان تهران تأکید کرد: همچنین شناسایی فروشندگان مواد مخدر نیز در دستور کار پلیس شرق استان تهران قرار داشت و طی چهار سال بیش از ۲۳ هزار فروشنده مواد مخدر به دام پلیس افتادند.

سردار فتحی اضافه کرد: مبارزه با قاچاق سوخت نیز از دیگر حوزه هایی بود که نیروی انتظامی شرق استان تهران به موفقیت های بزرگی رسید و توانست در چهار سال اخیر بیش ۹ میلیون و ۸۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف کند.

وی مبارزه با اراذل و اوباش را یکی دیگر از رویکردهای نیروی انتظامی شرق استان تهران دانست و گفت: در طی چهار سال گذشته با تلاش مأموران نیروی انتظامی بیش از ۱۹۲ نفر از اراذل و اوباش شرق استان تهران که دارای سابقه بودند، دستگیر و بیش از ۳۵ باند در این زمینه شناسایی و متلاشی شد.