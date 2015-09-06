وظیفه برخورد با کم فروشی فرآورده های غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سهیل اسکندری در پاسخ به سئوالی مبنی بر چگونگی برخورد با شرکت هایی که در عرضه محصول به مصرف کننده با کاستن از وزن، حجم و مقدار فرآورده های نهایی کم فروشی می کنند، افزود: اگر چه این عمل تخلفی آشکار محسوب می شود و چیزی نیست که کسی از آن مطلع نباشد اما بر اساس آنچه قانون بر عهده سازمان غذا و دارو نهاده است پاسخگویی مسائل مربوط به حوزه بهداشت و سلامت محصول است.

وی با پذیرفتن اینکه در برخی موارد این کم فروشی ها در سطح عرضه دیده می شود، گفت: سازمان تعزیرات و همچنین سازمان حمایت از مصرف کننده از نظر ضوابط و قوانین متولی رسیدگی به این امور می باشند و طبیعی است که مجازات در نظر گرفته شده بر اساس نظر مراجع قضایی متناسب با تخلف واقع شده خواهد بود.

اخیرا برخی شرکت ها به روش های مختلف و بدون اطلاع رسانی قبلی در ارائه محصول نهایی کم فروشی می کنند که این مسئله نارضایتی گسترده مصرف کنندگان و واکنش آنها در فضای مجازی را در پی داشته است.