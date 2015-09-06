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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۴۲

یک مقام سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

وظیفه برخورد با کم فروشی فرآورده های غذایی

وظیفه برخورد با کم فروشی فرآورده های غذایی

معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذای و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، برخورد با کم فروشی شرکت ها در ارائه فرآورده های غذایی را از وظایف سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سهیل اسکندری در پاسخ به سئوالی مبنی بر چگونگی برخورد با شرکت هایی که در عرضه محصول به مصرف کننده با کاستن از وزن، حجم و مقدار فرآورده های نهایی کم فروشی می کنند، افزود: اگر چه این عمل تخلفی آشکار محسوب می شود و چیزی نیست که کسی از آن مطلع نباشد اما بر اساس آنچه قانون بر عهده سازمان غذا و دارو نهاده است پاسخگویی مسائل مربوط به حوزه بهداشت و سلامت محصول است.

وی با پذیرفتن اینکه در برخی موارد این کم فروشی ها در سطح عرضه دیده می شود، گفت: سازمان تعزیرات و همچنین سازمان حمایت از مصرف کننده از نظر ضوابط و قوانین متولی رسیدگی به این امور می باشند و طبیعی است که مجازات در نظر گرفته شده بر اساس نظر مراجع قضایی متناسب با تخلف واقع شده خواهد بود.

اخیرا برخی شرکت ها به روش های مختلف و بدون اطلاع رسانی قبلی در ارائه محصول نهایی کم فروشی می کنند که این مسئله نارضایتی گسترده مصرف کنندگان و واکنش آنها در فضای مجازی را در پی داشته است.

کد مطلب 2904875
حبیب احسنی پور

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