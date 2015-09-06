سرویس مراکز آموزشی و تاکسی های شهرستان اهر ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عابدی یکشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان اهر گفت: با توجه به اینکه دانش آموزان و دانشجویان از این سرویس ها استفاده می کنند باید نسبت به رفع نواقص فنی وسایط نقلیه و همچنین رعایت مسایل اخلاقی و امنیتی توسط رانندگان از سوی مسئولان امر نظارت بیشتری شود.

وی همچنین خواستار تقویت گشت تاکسیرانی در شهر اهر شد و افزود: جهت ساماندهی تاکسی ها و ارایه خدمات بهتر به شهروندان لازم است شهرداری و تعاونی تاکسیرانی با همکاری نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی نسبت به تقویت گشت تاکسیرانی اقدام کنند.

فرماندار شهرستان اهر با تاکید بر لزوم جمع آوری فروشندگان دوره گرد و همچنین وسایط نقلیه میوه فروشان از خیابان ها و به خصوص مکان های مجاور با مدارس گفت: انتظار داریم مسئولان امر نسبت به ساماندهی ترافیکی، امنیتی و اخلاقی چنین مناطقی توجه بیشتری داشته باشند.

عابدی در پایان همکاری شهرداری و تعاونی تاکسیرانی اهر جهت تبدیل به احسن تاکسی های فرسوده را نیز خواستار و خاطر نشان شد: تأمین روشنایی بلوارهای ورودی شهر اهر، ساماندهی چراغ های راهنمایی و رانندگی، نصب تابلوهای هشدار دهنده در حین کارهای عمرانی، نصب پارک متر در خیابان های پرترافیک و اعمال بدون و چرای قوانین راهنمایی و رانندگی برای کاهش تخلفات ناشی از رانندگی از دیگر موضوعاتی هستند که باید ادارات و دستگاه های زیربط اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند.