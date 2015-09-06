اتاق فکر سیاسی در حوزه ایجاد شود/ لزوم مطالعه «برجام» در حوزه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی روز یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه سراسر کشور که در مدرسه علمیه فیضیه برگزار شد اظهار کرد: حوزه های علمیه دنباله‌رو حوزه علمیه امام صادق علیه اسلام است که برای نشر معارف اسلام، نگهداری دین و پاسخ به شبهات دشمنان تاسیس شده است.

وی به سیر تحولی حوزه علمیه از دوران امام صادق(ع) تاکنون پرداخت و گفت: بعد از دوران امام صادق علیه السلام که ۴ هزار شاگرد داشتند، کار بسیار بزرگی در حوزه علمیه قم شده که در مقطعی ۴۰ هزار محدث در حوزه علمیه قم بودند.

استاد درس خارج حوزه ادامه داد: در زمان شیخ مفید در حوزه علمیه بغداد، منازعات فراوانی میان مذاهب وجود داشت ولی شیخ مفید برای مناظره با مخالفان کار بسیار بزرگی انجام داد.

تاسیس حوزه یکی از کارهای مهم علماست

وی تاسیس حوزه را یکی از کارهای مهم عالمان دین برشمرد و تاکید کرد: حوزه علمیه بغداد وقتی مورد هجوم قرار گرفته شیخ مفید به نجف رفته و حوزه علمیه این شهر را راه اندازی کرد.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه حوزه علمیه نجف تربیت دهنده هزاران فقیه و عالم بوده، به رشد حوزه های علمیه در ایران اشاره کرد و گفت: حوزه علمیه اصفهان هم عالمان بزرگی را تربیت کرده و تحویل جامعه داده است.

وی به ظهور و بروز اخباریون در برابر اصولیون در دوران صفویه اشاره کرد و افزود: حوزه های علمیه در کربلا و نجف رونق خوبی داشته و استعدادهای زیادی در این حوزه ها شکوفا شده اند.

وی با اشاره به سیر تاسیس حوزه علمیه قم اظهار کرد: حوزه علمیه قم زمانی تاسیس شده که دشمن سیلی‌ها خورده بود، یعنی جریان های تحریم تنباکو و مشروطیت به وجود آمده و دشمنان از علمای دین سیلی محکمی خوردند.

حوزه علمیه قم در جهان تحول آفرین است

به گفته این مرجع تقلید حوزه علمیه قم امروز در کل دنیا تاثیرگذار و تحول آفرین است.

وی با اشاره به روایتی که حکایت از برچیده شدن علم از کوفه و نشر علوم از قم دارد، تصریح کرد: وظیفه ما حوزویان در شرایط کنونی بسیار مهم است.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه سربازبودن امام زمان(عج) مهمترین افتخار حوزویان است، تاکید کرد: ما در دنیا شغلی از شغل طلبگی مهمتر نداریم ولی پیمودن این راه آسان نیست.

۵ شرط مهم طلبگی

وی اخلاص را اولین شرط طلبگی بیان کرد و افزود: امام راحل فرمودند اگر طلبه اخلاق نداشته باشد مثل ابراهیم زنجانی می شود که حکم قتل شیخ فضل الله نوری را نوشته است.

این مرجع تقلید داشتن همت بلند را دومین گام برای موفقیت طلاب دانست و گفت: راه طلبگی، راه شیخ صدوق و شیخ مفید و امام راحل است که نیاز به جدیت و کوشش و اراده و تصمیم قاطع دارد.

استاد درس خارج حوزه، پشتکار، پرهیز از سستی و نظم را از دیگر عوامل موفقیت طلاب بیان کرد و یادآور شد: حوزیان باید چنان منظم باشند که الگوی دیگران محسوب شوند.

آیت الله نوری همدانی اظهار کرد: بر حوزویان لازم است که اهل قلم و نویسندگی باشند. مقدمه این کار داشتن ادبیات قوی است.

وی با اشاره به رشد امکانات برای تحصیل طلاب علوم دینی، تصریح کرد: علمای گذشته در فقر و نداری درس خواندند ولی الان امکانات خوبی برای طلاب فراهم است.

این مرجع تقلید خواستار توجه طلاب به تهجد و نماز شب شد و افزود: علمای بزرگ ما توصیه کردند که بدون تهجد، شب زنده داری و سحرخیزی توفیق پیدا نمی شود.

دو تحول مهم در حوزه

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه دو تحول بزرگ در حوزه مشاهده کرده است، اظهار کرد: تحول اول اقدام آیت الله العظمی بروجردی در تاسیس حوزه علمیه قم بود. من توفیق حضور در تمام درس های آیت الله بروجردی را داشتم. ایشان طوری فقه اهل بیت را تبیین کرد که تحول عظیمی به وجود آمده، تا جایی که شیخ شلتوت در الازهر کرسی تدریس به نام فقه جعفری ایجاد کرده و این کرسی همچنان خالی است.

وی تحول فرهنگی و سیاسی توسط حضرت امام را دومین تحول مهم حوزه بیان کرد و گفت: از اول علما معتقد بودند که ولایت و حکومت متعلق به اهل بیت است، اما اینکه کسی که به میدان بیاید و پرچم ولایت فقیه را بلند کند و لرزه بر اندام استبداد و استعمار بیندازد و نظام قوی تاسیس کند، کار بسیار بزرگی است.

به اعتقاد این استاد درس خارج حوزه علمیه قم، تحولی که حضرت امام ایجاد کرده وظیفه حوزویان را سنگین تر کرده است و امروز دنیا از حوزویان پاسخ به همه مشکلات را می خواهد.

برجام در حوزه مطالعه شود

وی با بیان اینکه ما باید آنقدر به تحصیلات خودمان عمق ببخشیم که بتوانیم پاسخگوی تمامی مسائل باشیم، اظهار کرد: شورای عالی و مدیریت حوزه باید تدبیری بیندیشید که حوزه بیش از این در مسائل سیاسی ورود داشته باشد چون انقلاب از حوزه برخاسته و حوزویان در نظام اسلامی نقش تاثیرگذاری دارند.

آیت الله نوری همدانی تاکید کرد: باید اتاق فکر سیاسی در حوزه ایجاد شود. مثلا برجام را مطالعه کند. در حوزه هم افراد متخصصی باشند که برجام را مطالعه و تبیین کنند تا متوجه شویم چه نقشه هایی برای ما دارند.

تاثر از محرومیت مردم آذربایجان از قرآن و احادیث

آیت‌الله نوری همدانی گزارشی از سفر خود به کشور آذربایجان ارائه کرد و گفت: بعد از اینکه به حدود ۲۰ استان کشور سفر تبلیغی داشتم، تصمیم گرفتم به کشور آذربایجان سفر کنم و تحولی که انقلاب اسلامی و حوزه های علمیه ایجاد کرده اند را تشریح کنم.

وی با بیان اینکه بی‌عرضگی سلاطین قاجار باعث شده بخش قابل توجهی از اراضی ایران از این کشور جدا شود، منطقه آذربایجان را یکی از این اراضی نام برد و افزود: مردم آذربایجان سابقه درخشانی در امور دینی و معنوی دارند، اما چیزی که باعث تاثر بنده شده، محرومیت آنها از قرآن و روایات و دعا است.

این مرجع تقلید استقبال مردم آذربایجان از برنامه‌هایی که در سفر وی بوده را چشمگیر دانست و ادامه داد: روز جمعه بیش از یک ساعت، هزاران نفر از مردم آذربایجان با من مصافحه می‌کردند، چون از تحولی بزرگی سخن گفته شده که دنیا را متحول کرده است.

به گفته آیت‌الله نوری همدانی تغییر زبان مکتوب مردم آذربایجان و انتشار آثار به زبان لاتین را دلیل مهمی بر محرومیت مردم این کشور از قرآن و روایات و دعا محروم دانست.

این مرجع تقلید با اشاره به اینکه دو سال نماینده امام راحل در اروپا بوده است تاکید کرد: نوعی خودبزرگ بینی در اروپا وجود دارد که همیشه به حالت تحقیرآمیز به ما نگاه می کنند اما نگاه مردم آذربایجان متفاوت است.