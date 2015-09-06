به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی حسنی ظهر یکشنبه در افتتاحیه اردوی آموزشی فرهنگی مدیران کانونها و مربیان حلقههای صالحین با محوریت صالحین و امربهمعروف با اشاره به تلاش دشمن برای گرفتن اعتقادات و ارزشهای جامعه اسلامی، اظهار داشت: دشمن به استحاله فرهنگی بسیار امیدوار است.
وی بابیان اینکه به فرموده امام خمینی(ره) دشمن برای ۲۰ سال آینده هم برنامهریزی دارد، افزود: در حقیقت جامعه هدف جوانان هستند که با فراهم آوردن زمینه از سوی دشمن در جنگ نرم قرارگرفتهاند.
معاون اجرایی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با تأکید براینکه اگر دلسوزان انقلاب اسلامی ایران در حوزه فرهنگی حساس نباشند آسیبها افزایش مییابد، ادامه داد: اگر ذائقه فرهنگی افراد تغییر کند بهطور حتم دیدگاه فکری، مذهبی و سیاسی آنان نیز تغییر خواهد کرد.
حسنی با اشاره به وجود بیش از ۱۵ دستگاه متولی امور فرهنگی در جامعه به ناهماهنگی و کم بودن اقدامات تأثیرگذار از سوی این ارگانها اشاره کرد و گفت: برخی سازمانهای فرهنگی جزیرهای کار میکنند.
وی به بسیج بهعنوان علمدار و نیروی موجود در همه ادارات و ارگانها اشاره و عنوان کرد: بسیج با قاطعیت در فعالیتهای فرهنگی حضور دارد.
معاون اجرایی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان بابیان اینکه تغییر سبک زندگی خانوادههای ایرانی، تغییر در مبانی اعتقادی و ارزشی، تغییر هویت ایرانی و اسلامی و نیز تغییر فرهنگ غنی اسلامی از اهداف نهفته دشمن در پس سایتها، شبکههای ماهوارهای و مجازی است و ادامه داد: دشمن میداند که اگر هویت اسلامی از درون پوک و توخالی شود به اهداف خود رسیده است.
حسنی بار دیگر بر این نکته که ارزشهای دینی، اعتقادی و اسلامی موجب هویت بخشی میشود، تأکید کرد و افزود: بهترین فرهنگ، فرهنگ ناب اسلام است که دشمن کمر به نابودی آن بسته است.
وی تغییر ارزشهای اخلاقی و اعتقادی را محور اساسی اهداف دشمن دانست و گفت: اگر ارزشهای اخلاقی و اعتقادی جامعه تغییر کند به دنبال آن زیرساختهای فکری تغییر میکند و جوان با هجمهای از شبهات و ابهامات روبرو میشود.
معاون اجرایی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با تأکید براینکه مصونسازی و افزایش بصیرت راهکار مواجهه با توطئههای دشمن است، افزود: اگر نسبت به بصیرت افزایی خود و خانواده خود بیتفاوت باشیم و در این امر مصونسازی و مراقبت نکنیم آسیب میبینیم.
حسنی با افزودن این مطلب که دشمن بهمنظور استحاله فرهنگی بدون لشکرکشی افراد را از ارزشهای اعتقادی دور میکند، عنوان کرد: دشمن در استحاله فرهنگی جوانان را که نیرو و پتانسیل محرک جامعهاند هدف گرفته است.
وی بابیان اینکه اگر تفکر ایثار و ازخودگذشتگی در جامعه تضعیف گردد واقعه عاشورا تکرار میشود، گفت: دشمن در درازمدت و با برنامهریزی زمینه را برای اهداف خود آماده میکند.
معاون اجرایی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با اشاره به اینکه در جهان تفکر اسلام ناب محمدی با رهبریت ایران اسلامی و تفکر لیبرال دموکراسی به رهبری آمریکا در مقابل هم قرار دارند، افزود: دشمن نمیخواهد ایران در جهان الگو شود.
حسنی با افزودن این نکته که در حوزه فرهنگی راه مقابله با دشمن تقویت معنویات است، یادآور شد: باید فضا را برای جوانان باز کرد.
وی با تأکید براینکه جهان کنونی تشنه اعتقادات است، گفت: اسلام در جهان طرفداران بسیاری دارد اما دشمن نمیگذارد که واقعیتهای اسلام به گوش جهانیان برسد.
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