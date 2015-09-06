نصب ۷۹۵کنتور برای چاه های آذربایجان شرقی در حوزه دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هاشمی قبل از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای تامین آب استان اظهار داشت: آب منطقه ای استان در طول سال گذشته و امسال اقدامات خوبی در راستای تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند و جلوگیری از مازاد برداشت از این چاه ها انجام داده است.

وی با اشاره ای به مجموع کنتورهای هوشمند نصب شده در چاه های استان تا ۱۰ شهریور سال جاری گفت: در حوزه دریاچه ارومیه و در شهر تبریز ۷۱، در آذرشهر ۲۲، شبستر و صوفیان ۲۶۹ و ۳۰ مورد نیز در سراب به نصب کنتور اقدام کرده ایم که در مجموع ۷۹۵ کنتور در دو هزار و ۱۲۱ چاه بالای ۳۰ کیلووات استان نصب شده است.

هاشمی همچنین به بحث جمع آوری موتور پمپ های حاشیه رودخانه آجی چای اشاره کرد و گفت: در راستای ساماندهی رودخانه آجی چای اقدامات گسترده ای از سوی این سازمان در حال شکل گیری است.

شناسایی ۱۲۰ مورد چاه غیرمجاز در شبستر در سال ۹۳

فرماندار شبستر نیز در این جلسه با اشاره به موضوع کسری مخزن آب در استان گفت: این میزان در استان ۱.۳ میلیارد مترمکعب است که ۵۰۰ میلیون آن مربوط به دشت های شبستر می شود.

سید سعید کاشانی با اشاره ای به برنامه های عملیاتی شهرستان در حوزه آب گفت. : نصب کنتور هوشمند آب و برق جهت جمع آوری و پایش آمار برداشت ها، مسدود نمودن چاه های غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاه های غیرمجاز، بازگشایی حریم و بستر رودخانه ها و مسیل های منطقه در جهت رفع تصرفات غیرمجاز و جلوگیری از خطرات سیلاب های احتمالی و همچنین هدایت آب های مازاد به طرف دریاچه ارومیه از جمله این برنامه های عملیاتی است.

وی ادامه داد: همچنین اجرای طرح های آبیاری تحت فشار و کم فشار و جلوگیری از توسعه باغات و اراضی از دیگر برنامه های شورای تامین آب شهرستان است.

کاشانی با اشاره ای به طول هزار کیلومتری رودخانه ها و مسیل های شهرستان گفت: ۱۷۵ حریم و بستر در این شهرستان تعیین شده که این امر سبب شده تا مدیریت منابع آبی دچار مشکل شود.

فرماندار شبستر همچنین در خصوص عملکرد این مجموعه در بخش آب های زیرزمینی در طول سال گذشته نیز گفت: در طول سال گذشته ۱۲۰ مورد از چاه های غیرمجاز را شناسایی کرده بودیم که این رقم امسال به ۴۰ مورد رسیده است.