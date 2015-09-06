مدیر تیم های ملی استعفا کرد/ غیاثی:برای همیشه از دوومیدانی می روم

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور غیاثی، پیشکسوت و مدیر تیم‌های ملی دو و میدانی در اعتراض به انتخاب کیهانی به عنوان رئیس فدراسیون دو و میدانی از سمت خود استعفا داد و گفت: برای همیشه از دوومیدانی می روم.

وی افزود: خودتان قضاوت کنید، آیا کیهانی هیچ سابقه ای در بخش مدیریت دارد؟ صددرصد تقلب شده است. شما بعدا می بینید که کیهانی چگونه عمل خواهد کرد، عملکرد کریمی مشخص بود. من نمی‌گویم که کسی باید رئیس می شد، ولی فردی باید به این سمت انتخاب می شد که می توانست این فدراسیون را اداره کند.

غیاثی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ورزش و جوانان در انتخاب کیهانی نقش داشته یا خیر؟ توضیح داد: شاید همینطور بوده است.

پیشکسوت و مدیر تیم‌های ملی دو و میدانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا با کیهانی همکاری خواهید کرد یا خیر؟ عنوان کرد: خیر، به هیچ وجه. من برای همیشه از دو و میدانی می روم. من و امثال من می رویم کنار تا شما ببینید چه بلایی بر سر دو و میدانی خواهد آمد.