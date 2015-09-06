طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار گلستان در دهمین جشنواره برتر تعاونی ها و کارآفرینان برتر که ظهر یکشنبه در استانداری برگزار شد، گفت: اگر تولیدگران بر علم روز مسلط شوند یقیناً شاهد ارزش افزوده محصولات و تولیدات خود خواهند بود.

حسن صادقلو با تاکید بر وجود ایمان و باور در عرصه کارآفرینی، یادآور شد: بر این باوریم که انسان های بزرگ با روحی بزرگ می توانند کارهای بزرگ بیافرینند و از این نظر کارآفرینانی که زمینه روزی دهی حانواده هایی را ایجاد می کنند، از مصادیق مجاهدان فی سبیل الله هستند.

وی که در جمع تعاونی ها و کارآفرینان برتر استان سخن می گفت، یادآور شد: اگرچه بیش از ۳۰ سال است که بر اساس قانون، تعاونی ها باید رکنی در اقتصاد کشور باشند اما متاسفانه هنوز نتونسته اند به عنوان یک رکن در حیطه اقتصاد متبلور شوند.

وی افزود: هنوز تعاونی ها خود را اثبات نکرده اند و به نظر می رسد با آسیب شناسی صحیح و دقیق نسبت به این حوزه می توان راه عاقلانه ای را برای بروز نقش بیش از پیش تعاونی ها در اقتصاد کشور و استان پیدا کرد.

خلأ مباحث نرم افزاری در عرصه تعاونی ها

استاندار گلستان با اشاره به خلا مباحث نرم افزاری در عرصه تعاونی ها، گفت: ایجاد استان مجازی و رشد و توسعه ICT به معنای یک کار لوکس نیست بلکه راهی است که دنیا در مسیر آن حرکت کرده و ما نیز باید در این راه قدم برداریم.

وی با بیان این که تعاونی ها نتواسنته اند خود را اثبات کنند، گفت: این نوع جلسات بهتر است خروجی مناسبی داشته باشد و اقدامات تعاونی ها در یک برنامه کارگاهی جلو برود تا بتوانند راه منطقی خود را در اقتصاد کشور طی کنند.

استاندار افزود: هنوز مباحث نرم افزاری را در تعاونی ها نیاز داریم و به فرموده مقام معظم رهبری اساسی ترین و منطقی ترین کارهایی که می توانیم در این کشور برای استقرار عدالت انجام دهیم تعاونی است.

صادقلو بیان کرد: استان ما به دلیل سنتی بودن در محدوده مسائل مختلف ضرردهی داشته است و باید بتوانیم از این مرحله عبور کنیم.

سهم ۶ درصدی تعاونی ها در اقتصاد

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این جلسه گفت: جشنواره تعاونی ها و کارآفرینان برتر برای ایجاد انگیزه و شناسایی برترین های این حوزه هر ساله انجام می شود، هر چند ما اعتقاد داریم تمامی کارفرمایان و کارآفرینان که با شرایط سخت اقتصادی سال های گذشته در عرصه ماندند همه جزو تعاونی هی برتر و کارآفرینان برتر هستند.

امر اله عباسی افزود: در برنامه ۵ام توسعه قرار بود سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد اما در عمل این سهم در حال حاضر بین ۶ تا ۸ درصد است.

وی خاطر نشان کرد: توجه کم به تعاونی ها موجب شد فرصت های زیادی در این بخش از دست برود و نتوانند آن گونه که باید ظهور و بروز داشته باشند.

عباسی تصریح کرد: در دهمین جشنواره ۵۰۸ تعاونی ثبت نام کردند که ۲۴ تعاونی واجد شرایط رقابت معرفی شدند و در نهایت ۶ تعاونی به عنوان تعاونی های برتر در بخش های اقتصادی و مالی، کارآفرینی و اشتغالزایی، صادرات و ارز آوری، توسعه منطقه ای و توانمند سازی برگزیده شدند.

مدیر کل تعاون، رفاه و کار در ادامه گفت: در جشنواره کارآفرینان برتر استان نیز ۳۵۲ کارآفزین ثبت نام کردند و در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی ۹ نفر انتخاب شدند و دو تعاونی گردشگری سبز گشت گلستان و کشتارگاه صنعی دلند به رقابت های کشوری راه یافتند.

عباسی اهداف جشنواره کارآفرینان برتر را ترویج خلاقیت و نوآوری، توسعه فرهنگ کارآفرینی و ایجاد فضای تعامل بین بخش های مختلف دولتی وخصوصی عنوان کرد.

در پایان این جشنواره از کارآفرینان و تعاونی های برتر گلستان با اهدا لوح توسط استاندار تقدیر شد.