«پوتین» حملات اخیر تاجیکستان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی با همتای تاجیکی خود «امامعلی رحمان» حملات مسلحانه به پلیس این کشور را که در روز جمعه اتفاق افتاد، محکوم کرد.

پوتین در این مکالمه حمله اخیر را تلاشی در جهت بر هم زدن ثبات تاجیکستان معرفی کرد. به گفته «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین، دو رئیس جمهور موافقت کردند تا طی نشست آتی سازمان پیمان امنیت جمعی که قرار است در شهر «دوشنبه» پایتخت تاجیکستان انجام شود، گفتگویی دوجانبه داشته باشند.

در جریان دو حمله جداگانه که روز جمعه در مناطقی از شهر دوشنبه و حومه آن رخ داد، ۱۷ نفر از جمله ۸ پلیس کشته شدند. مقامات تاجیک احتمال می دهند این حملات از سوی «عبدالحلیم نظرزاده» معاون اسبق وزارت دفاع تاجیکستان، سازماندهی شده باشد.