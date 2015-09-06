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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۱۴

مدیر کمیته امداد اهر در گفتگو با مهر:

جشن عاطفه ها در ۴۰۰ مدرسه و ۲۰ مرکز جمع آوری اهر برگزار می شود

جشن عاطفه ها در ۴۰۰ مدرسه و ۲۰ مرکز جمع آوری اهر برگزار می شود

اهر- مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان اهر از برگزاری جشن عاطفه ها در بیش از ۴۰۰ مدرسه و ۲۰ مرکز جمع آوری در سطح شهرستان خبر داد.

ارسلان طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جشن ملی و سراسری عاطفه ها با رویکرد تامین نیازهای دانش آموزان بی بضاعت و نیازمند برگزار می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه جشن عاطفه ها هرساله در تمامی نقاط کشور برگزار می شود، افزود: امسال بیش از ۴۰۰ مدرسه و بیش از ۲۰ مرکز جمع آوری کمک های مردمی در سطح شهرستان اهر میزبان جشن عاطفه ها خواهد شد.

طهماسبی مشارکت های مردمی را مهم ترین عامل پیشرفت برنامه های کمیته امداد دانست و گفت: جشن عاطفه های امسال با شعار «مهر در انتظار همدلی» و با همکاری کمیته امداد، آموزش و پرورش، بسیج و صداوسیما طی روزهای ۲۶ و ۲۷ شهریورماه در اهر برگزار می شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان اهر از راه اندازی بیش از یکصد پایگاه در سطح شهر و روستاهای این شهرستان نیز خبر داد و افزود: حدود ۲۱۳ دانش آموز یتیم تحت پوشش کمیته امداد چشم به راه کمک های مردمی در جشن عاطفه ها هستند.

طهماسبی در پایان با تاکید بر اینکه برای باشکوه تر برگزار شدن جشن عاطفه ها تلاش می شود، یادآور شد: سال گذشته بیش از یک میلیارد ريال کمک های نقدی و غیرنقدی در جشن عاطفه ها از شهرستان اهر جمع آوری و میان دانش آموزان نیازمند توزیع شده است.

کد مطلب 2904893

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