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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۲۴

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان:

۱۹ هزار بازرسی از واحدهای صنفی زنجان انجام شد

۱۹ هزار بازرسی از واحدهای صنفی زنجان انجام شد

زنجان- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در پنج ماه نخست امسال ۱۹ هزار بازرسی از واحدهای صنفی این استان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ناصر فغفوری افزود: با بازرسی های انجام شده ۷۴۷ مورد پرونده تشکیل و از این تعداد ۹۸۹ مورد تخلف شناسایی شد.

وی ارزش ریالی تخلفات کشف شده را بالغ بر پنج میلیارد ریال عنوان کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به دریافت ۸۳۲ شکایت مردمی در پنج ماه نخست امسال اشاره کرد و گفت: از این تعداد۶۵۰ مورد به صورت تلفنی ، ۱۰۰ مورد به صورت کتبی و ۸۲ مورد به صورت حضوری دریافت شده است.

فغفوری درخصوص نتیجه رسیدگی به شکایات یادآورشد : ۳۱۹ مورد از شکایات انجام شده به عنوان متخلف شناسایی و پرونده های مربوطه تشکیل گردید و ۴۴۳ مورد غیر متخلف و مابقی در دست بررسی است.

​رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: سامانه دریافت شکایات ۱۲۴ همه روزه آماده دریافت شکایات مردمی در خصوص گرانفروشی، احتکار و عدم صدور فاکتور واحدهای صنفی است و شکایات انجام شده در اسرع وقت رسیدگی می شود.

کد مطلب 2904896

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