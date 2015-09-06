رئیس جدید شورای اسلامی شهرکرد انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهرکرد، در آستانه سومین سال فعالیت دوره چهارم شوراها، علیرضا توکلی با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرکرد انتخاب شد.

در انتخابات هیئت رئیسه سال سوم اعضای شورای اسلامی شهر شهرکرد که در دفتر فرماندار شهرستان شهرکرد برگزار شد، علیرضا توکلی به اتفاق آرا برای مدت یک سال به عنوان رئیس جدید شورای اسلامی شهر شهرکرد انتخاب شد.

همچنین طبق آرای اخذ شده، حمید فتح الهی به سمت نائب رئیس شورای اسلامی شهرکرد برگزیده شد.

طیبه شریفی و کورش ملکپور توسط اعضای شوای شهر به عنوان منشی اول و دوم این شورا انتخاب شدند. محمدرضا بیاتی نیز به عنوان خزانه دار شورای اسلامی شهرکرد معرفی شد.

در این جلسه از رئیس و دیگر اعضای هئیت رئیسه دور دوم شورای اسلامی شهرکرد تقدیر به عمل آمد.