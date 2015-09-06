کومیته تیمی مردان نایب قهرمان شد/ پایان کار ایران با ۱۱ مدال

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا ۲۰۱۵ - یوکوهاما، مبارزات در بخش کومیته تیمی برگزار شد که بعد از حذف تیم بانوان، تیم مردان کشورمان هم دیدار نهایی را به میزبان واگذار کرد و نقره گرفت.

تیم کومیته مردان ایران با سه پیروزی مقابل هند، هنگ کنگ و تایلند راهی بازی نهایی شد و در این مرحله مقابل ژاپن میزبان این مسابقات صف آرایی کرد که در نهایت ۳ بر صفر بازنده تاتامی را ترک کرد و مدال نقره گرفت. در فینال و در دیدار با ژاپن ذبیح‌الله پورشیب ۳ بر ۲ نتیجه را به حریف واگذار کرد، سعید احمدی به تساوی ۴ بر ۴ دست يافت، سجاد گنج‌زاده یک بر صفر بازی را واگذار کرد و ایمان سنچولی آخرین نماینده ایران هم با نتیجه ۶ بر ۲ شکست خورد و به این ترتیب ایران به مدال نقره رسید.

بدین ترتیب تیم ملی کاراته ایران با کسب ۲ طلا، ۴ نقره و ۵ برنز به کار خود در این مسابقات پایان داد و در بخش تیمی بعد از ژاپن و قزاقستان به عنوان سومی دست پیدا کرد.

امیرمهدیزاده و حمید عباسعلی ۲ مدال طلا، کومیته تیمی، سعید احمدی و سحر کرجی ۳ نشان نقره، الهه رضازاده، ذبیح‌الله‌پورشیب و مهران قربانعلی‌پور به همراه تیم‌های کاتای مردان و بانوان ۵ نشان برنز کسب کرده‌اند. مهسا افسانه، رضا روشن، ابراهیم حسن بیگی، رزیتا علیپور و فاطمه چالاکی نیز از دور مسابقات کنار رفتند.

تیمی کاراته ایران در دوره قبلی این مسابقات با ۷ مدال طلا، ۴ نقره و ۵ برنز عنوان قهرمانی را کسب کرده بود.

سیزدهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا صبح جمعه ۱۳ شهریورماه با شرکت ۲۸۵ کاراته از ۳۳ کشور در یوکوهامای ژاپن آغاز و بعدازظهر امروز یکشنبه به پایان رسید.