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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۴۹

كاراته قهرمانى آسيا - ژاپن؛

کومیته تیمی مردان نایب قهرمان شد/ پایان کار ایران با ۱۱ مدال

کومیته تیمی مردان نایب قهرمان شد/ پایان کار ایران با ۱۱ مدال

تیم ملی کاراته ایران در دیدار پایانی رقابتهای کومیته مردان آسیا مقابل ژاپن شکست خورد تا پرونده کاروان اعزامی کشورمان به رقابتهای قهرمانی آسیا با کسب ۱۱ مدال رنگارنگ بسته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا ۲۰۱۵ - یوکوهاما، مبارزات در بخش کومیته تیمی برگزار شد که بعد از حذف تیم بانوان، تیم مردان کشورمان هم دیدار نهایی را به میزبان واگذار کرد و نقره گرفت.

تیم کومیته مردان ایران با سه پیروزی مقابل هند، هنگ کنگ و تایلند راهی بازی نهایی شد و در این مرحله مقابل ژاپن میزبان این مسابقات صف آرایی کرد که در نهایت ۳ بر صفر بازنده تاتامی را ترک کرد و مدال نقره گرفت. در فینال و در دیدار با ژاپن ذبیح‌الله پورشیب ۳ بر ۲ نتیجه را به حریف واگذار کرد، سعید احمدی به تساوی ۴ بر ۴ دست يافت، سجاد گنج‌زاده یک بر صفر بازی را واگذار کرد و ایمان سنچولی آخرین نماینده ایران هم با نتیجه ۶ بر ۲ شکست خورد و به این ترتیب ایران به مدال نقره رسید.

بدین ترتیب تیم ملی کاراته ایران با کسب ۲ طلا، ۴ نقره و ۵ برنز به کار خود در این مسابقات پایان داد و در بخش تیمی بعد از ژاپن و قزاقستان به عنوان سومی دست پیدا کرد. 

امیرمهدیزاده و حمید عباسعلی ۲ مدال طلا، کومیته تیمی، سعید احمدی و سحر کرجی ۳ نشان نقره، الهه رضازاده، ذبیح‌الله‌پورشیب و مهران قربانعلی‌پور به همراه تیم‌های کاتای مردان و بانوان ۵ نشان برنز کسب کرده‌اند. مهسا افسانه، رضا روشن، ابراهیم حسن بیگی، رزیتا علیپور و فاطمه چالاکی نیز از دور مسابقات کنار رفتند.

تیمی کاراته ایران در دوره قبلی این مسابقات با ۷ مدال طلا، ۴ نقره و ۵ برنز عنوان قهرمانی را کسب کرده بود. 

سیزدهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا صبح جمعه ۱۳ شهریورماه با شرکت ۲۸۵ کاراته از ۳۳ کشور در یوکوهامای ژاپن آغاز و بعدازظهر امروز یکشنبه به پایان رسید.

کد مطلب 2904904

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