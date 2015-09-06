ضرورت حمایت های ملی از دریاچه های نمک استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آشنایی فرمانداران استان فارس با رویکرد مدیریت زیست بومی، با تأکید بر ضرورت برنامه ریزی یکپارچه برای احیاء و مدیریت تالاب های استان فارس، با هدف آغاز فرایند استقرار این رویکرد برای مدیریت یکپارچه تالاب های استان فارس و تبیین نقش استانداری و فرمانداری­های در این فرایند، در ۱۱ شهریور با حضور جمعی از فرمانداران و مدیران دستگاههای دولتی استان فارس برگزار شد.



محسن سلیمانی روزبهانی، مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران در حاشیه برگزاری این کارگاه، این تالاب ها را نیازمند توجه بیشتر از سوی مسؤولین در سطح ملی و استانی دانست و تغییر رویکرد جدی در پروژه­های توسعه­ای حوضه آبریز تالاب ها را از شروط اصلی احیا این تالاب ها بر شمرد.

سلیمانی روزبهانی در خصوص این کارگاه گفت: استان فارس با بیشترین تعداد تالاب های آب شور و شیرین در ایران از اهمیت ویژه­ ای برخوردار است و به همین دلیل طرح حفاظت از تالاب­های ایران، از سال ۱۳۸۵ فرایند برنامه ریزی و استقرار رویکرد زیست بومی برای مدیریت جامع تالاب پریشان را با مشارکت دست اندرکاران دولتی و غیردولتی در این استان آغاز نموده است و اکنون به کارگیری این رویکرد برای سایر تالاب های استان را در برنامه خود قرار داده است. در همین راستا و با عنایت به نقش کلیدی استانداری و فرمانداریهای تابعه به عنوان نهادهای حاکمیتی در سطح استان و شهرستان ها، اعتقاد و عزم راسخ این مجموعه می تواند مشارکت حداکثری دست اندرکاران در فرایند تدوین و اجرای برنامه های مدیریت یکپارچه برای تالاب های استان را تضمین کند.



مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران در حاشیه برگزاری این کارگاه بازدیدی از تالاب های مهارلو، بختگان و طشک داشت. وی ضمن ابراز تاسف از وضعیت تالاب بختگان و سایر تالاب­های استان فارس، مدیریت نامناسب و بهره­برداری بیش از حد ظرفیت از منابع آب را دلیل اصلی خشکی این تالاب برشمرد و با اشاره به اهمیت این تالاب ها و خدمات و کارکردهای بیشمار آنها، اقدام برای مدیریت بهینه منابع آب در حوضه آبخیز این تالاب ها و احیاء اکوسیستمهای منطقه را ضروری دانست.



وی تاکید کرد با توجه به اثرات گسترده نامناسبی که خشکی این تالاب­ها بر زندگی جوامع انسانی داشته است احیاء این تالاب ها را نیازمند عزم ملی دانست و تاکید کرد که این فرایند بدون راهبری مطلوب از سوی نهادهای حاکمیتی و مشارکت نهادهای اجرایی و جوامع محلی میسر نخواهد شد.