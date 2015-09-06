  1. استانها
  2. قم
۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۱۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

فعالیت ۱۱۶۸ تعاونی در قم/ تشکیل کمیته تعاونی‌های غیرفعال

فعالیت ۱۱۶۸ تعاونی در قم/ تشکیل کمیته تعاونی‌های غیرفعال

قم - مدیر بخش تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم از فعالیت هزار و ۱۶۸ تعاونی در قم خبر داد و گفت: بیش از ۹۳۰ هزار نفر در این تعاونی‌ها عضو هستند.

حسین خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد ۲ هزار و ۳۴ تعاونی در استان قم با عضویت ۹۶۴ هزار و ۷۶۷ نفر تشکیل شده است.

وی ادامه داد: از میان تعاونی‌های تشکیل شده در استان قم تعداد هزار و ۱۶۸ تعاونی در سطح استان با عضویت ۹۳۱ هزار و ۲۵۷ نفر مشغول به فعالیت هستند.

مدیر بخش تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم با اشاره به نظارت کارشناسان بر فعالیت تعاونی‌ها افزود: کارشناسان به صورت دائمی از تعاونی‌ها بازدید به عمل آورده و گزارش‌های بازدیدها را به اداره تعاون اعلام می‌کنند.

وی گفت: کمیته تعاونی‌های غیر فعال در این اداره کل تشکیل شده که تعاونی‌های غیر فعال را شناسایی کرده و آنها را وادار می‌کنند که یا شروع به فعالیت کنند و یا چنانچه راکد هستند انحلال خود را به تعاونی اعلام کنند.

خادمی گفت: از ابتدای فعالیت بخش تعاون این اداره کل تاکنون تعداد ۳۳۶ تعاونی در سطح استان قم منحل شده‌اند.

کد مطلب 2904910

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها