حسین خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد ۲ هزار و ۳۴ تعاونی در استان قم با عضویت ۹۶۴ هزار و ۷۶۷ نفر تشکیل شده است.

وی ادامه داد: از میان تعاونی‌های تشکیل شده در استان قم تعداد هزار و ۱۶۸ تعاونی در سطح استان با عضویت ۹۳۱ هزار و ۲۵۷ نفر مشغول به فعالیت هستند.

مدیر بخش تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم با اشاره به نظارت کارشناسان بر فعالیت تعاونی‌ها افزود: کارشناسان به صورت دائمی از تعاونی‌ها بازدید به عمل آورده و گزارش‌های بازدیدها را به اداره تعاون اعلام می‌کنند.

وی گفت: کمیته تعاونی‌های غیر فعال در این اداره کل تشکیل شده که تعاونی‌های غیر فعال را شناسایی کرده و آنها را وادار می‌کنند که یا شروع به فعالیت کنند و یا چنانچه راکد هستند انحلال خود را به تعاونی اعلام کنند.

خادمی گفت: از ابتدای فعالیت بخش تعاون این اداره کل تاکنون تعداد ۳۳۶ تعاونی در سطح استان قم منحل شده‌اند.