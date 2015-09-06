مدارس هندبال در سراسر کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالحسن مهدوی پیش از ظهر امروز یکشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت هندبال استان کرمانشاه، اظهار داشت: در نشستی که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، مجوز تاسیس مدارس هندبال سراسر کشور به صورت تخصصی صادر و به عنوان اقدامی نو در کشور اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه ساختار تشکیل فدراسیون هندبال از پیش از انقلاب یکنواخت بوده، افزود: قبل از تصدی ریاست فدرازسیون هندبال تغییر در برنامه ها و ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی را اساس کار خود قرار دادم و به منظور ارتقای بهتر این تغییر را تنها راه دیدم.

مهدوی تقسیم ساختار تشکیلاتی هیئت هندبال کشور به ۶ فدرال را از تغییرات اساسی در فدراسیون عنوان کرد و گفت: این پیشنهاد در نهایت در مجمع هم اندیشی به تقسیم کشور بر اساس ۷ پایگاه هندبال انجام شد.

رئیس فدراسیون هندبال، کرمانشاه را افتخار هندبال کشور دانست و افزود: کرمانشاه با سابقه بسیار دیرینه در هندبال و داشتن نیروهای ارزشی و توانمند به عنوان محور پایگاه های غرب کشور و ناصر سلیمی رئیس هیئت هندبال کرمانشاه به عنوان مسئول منطقه ۴ کشور انتخاب شده است.

وی تغییر در ساختار و برنامه ها را محور توسعه و قهرمانی در هندبال عنوان و اظهار کرد: مسابقات جام ریاست جمهوری کاری بی سابقه از نظر کمیت و کیفیت در جهان بود و در این راستا از مجموع ۸۰ استعداد برتر کشور ۲۰ نفر از استان کرمانشاه بودند.

مهدوی منطقه غرب را صاحب آینده هندبال کشور عنوان کرد و گفت: از پاییز امسال جلسات و برنامه های پایگاه های هندبال کشور دنبال خواهد شد.

رئیس فدراسیون هندبال دید اعتقادی و تکلیفی به هندبال را رسالت خود دانست و افزود: تا پایان شهریور ماه امسال در صورت کم کاری و عدم انجام وظیفه از سوی مسئولان هندبال این رویه با برکناری آنها انجام و در صورتی که بنده نیز در انجام وظایف قصور کنم انصراف خواهم داد.

وی گفت: مهرماه امسال تشیکل اتحادیه باشگاه های هندبال، اتحادیه ورزشکارن هندبال و اتخادیه مربیان هندبال کشور در برنامه قرار دارد.