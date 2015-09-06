انتشار بیش از یک میلیون بروشور ایدز در دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن به نژاد در حاشیه مبادله تفاهم نامه همكاری بین وزارتین علوم و بهداشت در خصوص اجرای برنامه های پیشگیری و كنترل ایدز که در تالار امیرکبیر دانشگاه تهران برگزار شد گفت: اکنون با جوانانی روبرو هستیم که آینده سازان کشور بوده و در معرض بیماری خطرناک ایدز قرار دارند و به نظر می‌رسد این تفاهم نامه راهگشای آینده باشد.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران افزود: باید بتوانیم فرهنگ سازی کنیم و شرایطی را برای مبارزه با بیماری ایدز رقم بزنیم و این تابو را از بین ببریم.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات دانشگاه تهران در مورد پیشگیری و مبارزه با بیماری ایدز افزود: دانشگاه تهران از سال گذشته فعالیت خود را دراین زمینه آغاز کرده است. انتشار بیش از یک میلیون و ۲۰۰ نسخه مقاله و بروشور در زمینه شناخت بیماری ایدز، توزیع بیش از ۱۸ هزار حلقه سی دی در مورد اعتیاد و ایدز، اکران دو تئاتر آموزشی در حوزه پیشگیری و مبارزه با اعتیاد و ایدز بیش از ۷۳ بار در سطح دانشگاه‌های منطقه یک برخی از برنامه های دانشگاه تهران در زمینه ایدز است.

وی از دیگر برنامه هایی که توسط دانشگاه تهران درخصوص پیشگیری و کنترل ایدز صورت گرفته است به اکران چندین برنامه و نمایش فیلم در زمینه اعتیاد و ایدز با حضور متخصصان در خوابگاه‌ها، برگزاری چندین مسابقه کتابخوانی در زمینه پیشگیری از ایدز، برگزاری دو کارگاه آموزشی دو روزه با هدف توانمندسازی دانشجویان در زمینه ایدز، اجرای طرح پژوهشی آسیب پذیری دانشگاه‌های شهر تهران و تبریز، تهیه نشریه الکترونیکی معلم مهر به مناسبت روز جهانی ایدز اشاره کرد.

وی ادامه داد: براساس تفاهم نامه همكاری بین وزارتین علوم و بهداشت در خصوص اجرای برنامه های پیشگیری و كنترل ایدز، کارگاه منطقه ای پیشگیری و کنترل ایدز ویژه كارشناسان مراكز مشاوره دانشگاه‌های شهر تهران امروز و فردا در دانشگاه تهران برگزار می شود.