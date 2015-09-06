کمبود اماکن تفریحی و فرهنگی در شهر یاسوج

محمدعلی جاوید به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون دیگر تیمی به نام شهرداری یاسوج در فوتبال کشور وجود ندارد.

وی کمبود اعتبار را از دلایل اصلی انحلال این تیم عنوان کرد و اظهار داشت: متاسفانه هیچ دستگاهی برای تامین هزینه های تیم به شهرداری کمک نکرد.

جاوید افزود: این تیم در سالهای اول سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون هزینه می کرد اما پس از حرفه ای شدن و استفاده از بازیکنان و مربیان حرفه ای این هزینه به سالی چهار تا پنج میلیارد تومان رسید که شهرداری قادر به تامین آن نبود.

شهردار یاسوج گفت: شهرداری با آنکه وظیفه ای در این زمینه نداشت و متولی ورزش نبود اما از تیم حمایت کرد و این در حالی است که دیگر دستگاهها برای هر کاری مربوط به تیم و برگزاری بازیها از شهرداری پول طلب می کردند.

وی بیان کرد: حتی اداره کل ورزش و جوانان استان که متولی ورزش بود از ما بابت تمرین تیم در زمین چمن پول طلب می کرد تا جایی که تیم شهرداری در پارک های شهر به تمرین می پرداخت.

جاوید تصریح کرد: نه تنها هیچ کمکی در رابطه با تامین هزینه های تیم به شهرداری نمی شد بلکه روزانه باید برای برخی مسائل و خدمات دهی به تیم به دستگاههای اجرایی التماس می کردیم.

جوانان یاسوج از کمترین اماکن تفریحی برخوردار نیستند

شهردار یاسوج گفت: متاسفانه جوانان این استان از هیچ اماکن و امکاناتی برخوردار نیستند و این در حالی است که آسیبهای اجتماعی هم رو به گسترش است.

وی به عدم وجود سینمای در شهر یاسوج اشاره کرد و گفت: هیچ اماکن تفریحی در شهر برای جوانان ایجاد نکرده ایم و بعد انتظار داریم جوانان در دام آسیبها نیفتند.

وی بیکاری را از مشکلات کنونی جوانان عنوان کرد و گفت: روزانه بیشترین مراجعه به دفتر شهردار را جوانان فارغ تحصیل جویای کار تشکیل می دهند.

جاوید اظهار داشت: بسیاری از این جوانان با مدارک بالای دانشگاهی حاضر هستند به عنوان نیروی خدماتی چمن های پارکها را آبیاری کنند.

وی نسبت به تلاش همگانی برای توسعه اماکن تفریحی، ورزشی، فرهنگی و هنری در شهر یاسوج تاکید کرد و گفت: جمعیت شهر یاسوج رو به افزایش است اما اماکن فرهنگی و تفریحی در آن متناسب با رشد جمعیت نیست.