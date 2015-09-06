سقف قرارداد بازیکنان صبا ۵۰۰ میلیون تومان است

عباس دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به سیاست باشگاه صبا و شرایطی که این باشگاه در ابتدای فصل تدوین کرد مقرر شد سقف قرارداد بازیکنان صبای قم ۵۰۰ میلیون تومان باشد و چند بازیکن ما چنین وضعیتی دارند.

وی افزود: تعدادی از بازیکنانی که با صبا قراردادی ۵۰۰ میلیون تومانی دارند با پیشنهادات مالی بالاتری از تیم‌های دیگر مواجه بودند اما به دلیل اینکه علاقمند به حضور در صبا و کار زیر نظر دایی بودند به صبا ملحق شدند.

سرپرست تیم فوتبال صبای قم گفت: قاسم دهنوی، امیرحسین صادقی، هاشم بیک‌زاده، حامد لک و رضا حقیقی نفراتی هستند که سقف قرارداد در صبا را دریافت می‌کنند و قراردادی ۵۰۰ میلیون تومانی با صبا بسته‌اند.

دارابی بیان داشت: فیلیپه ماچادو بازیکن برزیلی صبا قراردادی ۴۹۰ میلیون تومانی با صبا دارد و محمد قاضی، ابوالفضل ابراهیمی قراردادی ۴۵۰ میلیون تومانی با صبا دارند و قرارداد جلال علیمحمدی، محمد امین آرام طبع و مسعود حق جو با صبا ۴۰۰ میلیون تومان است.

وی عنوان کرد: عبدالکریم اسلامی مهاجم فصل گذشته مس کرمان با صبا قرارداد ۳۰۰ میلیون تومانی بسته است و قرارداد میلاد فراهانی دروازه‌بان دوم صبا که فصل پیش نیز در صبا حضور داشت ۲۵۰ میلیون تومان است.

سرپرست تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: سامان آقازمانی، محمد اوسانی و فرشید باقری ۱۵۰ میلیون تومان، امید قربانی ۱۲۰ میلیون تومان و جهابخش ذبیحی طاهر نیز ۱۰۰ میلیون تومان با صبا قرارداد دارند.

دارابی افزود: قرارداد ۳ بازیکن بومی صبا شامل سید مهدی حسینی، داوود بهادری و محسن کرمی به ترتیب ۸۰، ۷۰ و ۵۰ میلیون تومان است.