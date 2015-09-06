به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله سجادی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان پس از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون دوومیدانی، گفت: مجمع خوبی بود، ۱۹ نفر ثبت نام کردند که ۹ نفر غایب بودند و ۹ نفر نیز در پایان برای رقابت باقی ماندند و در دور دوم هم با آرای مجمع، مجید کیهانی به عنوان رئیس فدراسیون دوومیدانی انتخاب شد.
وی در خصوص استقبال ۱۹ نفر از انتخابات و شرایط برگزاری مجمع، افزود: به هر حال انتخاب رئیس فدراسیون باید در یک مجمع انتخاباتی صورت میگرفت و همه خانواده دوومیدانی اعم از مربیان و ورزشکاران باید با رئیس منتخب همکاری کنند. رشته دوومیدانی به عنوان رشتهای حساس نیاز به تحول اساسی دارد و امیدوارم این اتفاق بیفتد و قطعا این اتفاق بدون همکاری همه اعضا و خانواده این رشته میسر نخواهد شد.
معاون وزیر ورزش و جوانان در خصوص انتقادات برخی پس از مجمع رئیس فدراسیون دوومیدانی، گفت: اینها صحبتهایی است که معمولا بعد از همه انتخاباتها میشود، ولی خوب است که همه به آرای افراد احترام بگذارند.
وی در خصوص حمایت از رشته دوومیدانی با ظرفیتهای موجود، عنوان کرد: وزارت ورزش و جوانان در بحث اردوهای داخلی و خارجی و در تمام موارد حامی فدراسیون دوومیدانی و ورزشکارانش است. دوشنبه هفته گذشته با احساس حدادی هم صحبت کردم و گفتم رکورد اخیرت مهم نیست، فردا هم وی با من در محل وزارتخانه جلسه دارد تا در خصوص برنامه آیندهاش صحبت کنیم.
معاون وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که چرا حدادی به عنوان نماینده ورزشکاران در مجمع فدراسیون دوومیدانی انتخاب نشده بود، گفت: فرقی ندارد، وی انتخاب نشده بود چون معلوم نبود که به مجمع میرسد یا نه، دیگر نمایندگان منتخب هم قهرمانان دوومیدانی هستند و به نظرم تفاوتی نمیکند چه کسی در مجمع حضور داشته باشد.
سجادی در خصوص از دست دادن کرسی بینالمللی رشته کاراته، عنوان کرد: فدراسیون کاراته باید پاسخگو باشد که چه اتفاقی افتاده است، چرا که آنها شرایط را بهتر میدانند، البته ما هم باید تلاش کنیم تا چنین کرسیهایی از دست نرود.
معاون وزیر ورزش و جوانان در خصوص اعتراض برخی کاندیداها به نتیجه انتخابات و بحث مهندسی شدن آراء، تاکید کرد: خوشبختانه یکی از بدون حاشیهترین مجامع انتخاباتی را پشتسر گذاشتیم، اگر اعتراضی هم وجود داشته باشد و به صورت مستند ارائه شود، آن را بررسی خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا پریچهره به عنوان سرپرست فدراسیون شطرنج انتخاب شده است یا نه، گفت: هر وقت سرپرست را انتخاب کردیم و نام آن را اعلام کردیم، همه مطلع میشوند. هنوز چنین تصمیمی نگرفتهایم؛ چرا که زمان ثبتنام انتخابات این فدراسیون هم هنوز تمام نشده است.
معاون وزیر ورزش و جوانان در خصوص همراهی با تیم ملی کشتی در مسابقات بینالمللی عنوان کرد: هر دو تیم به رقابتها اعزام شدند، من همراه آنها نرفتم ولی از دور دعاگویشان هستم.
سجادی در پایان در خصوص رای خود در مجمع انتخاباتی دوومیدانی گفت: هیچ وقت رای خودم را اعلام نمیکنم.
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