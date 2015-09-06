اختتامیه طرح اوقات فراغت تابستان ۹۴ برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه طرح اوقات فراغت تابستان ۹۴ پیش از ظهر یکشنبه در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد.

این مراسم با حضور حجت الاسلام اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی قم، عبدالعلی براتی مسئول آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی و دبیر اجرایی طرح، حجت الاسلام سرلک مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان قم و سایر مربیان، روحانیون و دانش آموزان شرکت کننده در طرح برگزار شد.

معاون طرح و برنامه اتحادیه‌ انجمن‌های اسلامی دانش آموزان قم در رابطه با این همایش اظهار داشت: برای اولین بار اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان به عنوان مجری طرح اوقات فراغت سازمان تبلیغات اسلامی انتخاب شده است.

قدرت الله مرادی گفت: ما در این طرح حدود ۵۰ پایگاه را تحت پوشش قرار داده‌ایم که از این تعداد ۲۱ پایگاه مربوط به خواهران و ۲۹ پایگاه مربوط به برادران بوده است.

وی تصریح کرد: برنامه‌های فرهنگی، بوستان معرفت، برنامه‌های ورزشی و علمی و اردوهای مختلف از جمله فعالیت‌ها در این طرح بوده است.

معاون طرح و برنامه اتحادیه‌ انجمن‌های اسلامی دانش آموزان قم هدف از این طرح را سامان دادن اوقات فراغت دانش آموزان و رشد ابعاد فردی و اجتماعی آنان نام برد.

در پایان مراسم از دانش آموزان برتر در مسابقات و کلاس‌های این طرح و نیز مربیان تقدیر به عمل آمد.