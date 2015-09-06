برنامه های هفته دفاع مقدس با نگاه مردمی در فارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بنیاد حفظ و ارزشهای دفاع مقدس ظهر یکشنبه در نشست خبری که در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس با رونمایی از پوستر آن همراه بود به بیان برنامه های این یادگشت پرداخت و گفت: امسال هفته دفاع مقدس با افزون بر ۱۴۰ برنامه کلان در سراسر استان گرامی داشته می شود.

رژه ۳۱شهریور در فارس به میزبانی سپاه فجر برپا می شود

سردار خداداد ابراهیمی با برشمردن روزهای هفته دفاع مقدس از برپایی رژه نیروهای مسلح استان در شهر شیراز در روز نخست آن خبر داد و بیان کرد: برنامه های روز رژه نیروهای مسلح در شیراز به میزبانی سپاه فجر فارس برگزار می شود و امسال با محوریت سپاه برنامه های ترتیب یافته است.

وی از احتمال تغییر در مکان برپایی رژه نیروهای مسلح در شیراز خبر داد و افزود: امسال ممکن است این رژه در بلوارهای غیر از زند یا استقلال برگزار شود و برپاکنندگان آن روی بلوار دولت تاکید دارند.

سردار ابراهیمی عناوین روزهای هفته دفاع مقدس را برشمرد و گفت: روزهای گرامیداشت دفاع مقدس با عنوان های نیروهای مسلح سلحشوری و پایمردی، روحانیت علم ودین پژوهی و سربازان، شهیدان و جانبازان، زنان و خانواده، دفاع همه جانبه با پشتیبانی جوانان کشور، روز ولایت مداری رزمندگان جهادگران و پیشکسوتان، روز فرماندهان و حماسه آفرینان نام گذاری شده اند.

برپایی صبحگاه مشترک جهادگران و پیشکسوتان نیروهای مسلح فارس

رئیس بنیاد حفظ آثار یکی از برنامه های هفته دفاع مقدس در فارس را برپایی صبحگاه مشترک جهادگران و پیشکسوتان نیروهای مسلح عنوان کرد و گفت: در ادامه این گرامیداشت، ششم مهرماه روز وحدت ملی بصیرت و دشمن شناسی برگزار می شود.

وی از برگزاری نکوداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس نیز خبر داد و بیان کرد: در روزهای گرامیداشت هفته دفاع مقدس مانور سپاه فجر فارس نیز در شهرک گلستان برگزار خواهد شد.

ابراهیمی با بیان اینکه در طول هفته دفاع مقدس هرشب در مساجد استان برنامه خاطره گویی از جبهه ها برگزار می شود در باره نحوه برپایی برنامه های روز رژه ۳۱ شهریور، این روز را زمان اقتدار نظام و روزی ملی عنوان داشت و گفت: چنانچه انجام رژه به بلوار دولت منتقل شود تسهیلاتی از جمله با کمک اتوبوسرانی برای انتقال مردم به این بخش از شهر انجام می گیرد.

وی در ادامه این نشست خبری یکی از برنامه های آینده بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس را برگزاری موزه های فصلی دانست و گفت: در قالب این موزه ها به زودی با همکاری حرم مطهر احمدی و محمدی، سازمان صداوسیماست و محل مانور سپاه در شهرک گلستان این موزه ها برپا می شود.

بعضی از موضوعات تکراری اش هم خوب است

وی در پاسخ به اینکه برخی برنامه های هفته دفاع مقدس روبه تکرار گذاشته است، تصریح کرد: بعضی از موضوعات تکراری اش هم خوب است، زیرا رفتن به خانه شهدا یا دیدار با پیشکسوتان و جهادگران مانند این است که هرچه قرآن بخوانیم سیراب نمی شویم. از این رو، برای اصلاح فرهنگ جامعه نیاز به این دارد که مرور زندگی شهدا انجام شود، ولو تکراری باشد تا آن گمشده سبک زندگی پیدا شود. به این خاطر مردم باید هفته دفاع مقدس را پاس بدارند وجشن بگیرند.

ابراهیمی در پایان از برگزاری جشنواره رسانه و دفاع مقدس در شیراز خبر داد و گفت: اختتامیه این جشنواره، ششم مهر برگزار می شود و تاکنون تمامی آثار به دبیرخانه رسیده است.

در ادامه این نشست که در باغ موزه دفاع مقدس شیراز برگزار شد، برنامه های جدید بنیاد حفظ آثار توسط مدیر بخش ادبیات و انتشارات تشریح شد.

عبدالرضا قیصری با اعلام اینکه پنجم مهر همزمان با برنامه های هفته دفاع مقدس نشست نقد و رونمایی کتاب در حوزه کودک و نوجوان برگزار می شود، بیان کرد: در روز نخست این هفته، یک کتاب بزرگسال در زمینه دفاع مقدس نیز رونمایی می شود.

انتشار فراخوان هفتمین جشنواره شعر دفاع مقدس فارس/خریداری پانزده عنوان کتاب چاپ اول

مدیر بخش ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس فارس از انتشار فراخوان هفتمین جشنواره شعر دفاع مقدس با عنوان «در کمین کلمات» همزمان با این هفته خبر داد و گفت: از آنجا که کنگره ملی شعر دفاع بیست دوره برگزار شده است که شاعران فارس همواره در آن درخشیده اند. دبیر علمی این جشنواره در شیراز مشخص شده که چهار داور را در کنار خود خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دبیر علمی هفتمین جشنواره شعر دفاع مقدس در فارس، علیرضا علی اکبری است، ابراز کرد: با انتشار این فراخوان شاعران می توانند از یکشنبه ۱۵ شهریور تا پایان هفته دفاع مقدس آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در بلوار دفاع مقدس، بنیاد حافظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس ارسال کنند یا به پست الکترونیک boniadadab@gmail.com رایانه نامه کنند.

قیصری با بیان اینکه از امروز آمادگی دریافت آثار داریم، ادامه داد: محدودیتی در قالب شعرها نداریم و شاعران می توانند اشعار خود را در قالب شعر آزاد، سپید، نیمایی و کلاسیک به این جشنواره ارسال کنند.

مدیر انتشارات و ادبیات بنیاد با اشاره به اینکه هفتمین جشنواره شعر دفاع مقدس در چهار محور به داوری و به اهدا جوایز می پردازد، گفت: در بخش نخست که به جلوه های دفاع مقدس اختصاص دارد آثار مرتبط با شهدای غواص، مشارکت زنان، رشادت های رزمندگان آزادگان و ایثارگران و شهدای گمنام پذیرفته خواهد شد.

وی دیگر محورهای این جشنواره را پیوند عاشورا و شعر دفاع مقدس، شعر کودک و نوجوان دفاع مقدس و شعر مقاومت ملل با تاکید بر کشورهای یمن، بحرین و سوریه عنوان کرد.

قیصری برنامه حمایتی از نشر کتاب در هفته دفاع مقدس را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: خریداری پانزده عنوان کتاب چاپ اول در این هفته برای تامین آثار کتابخانه های تخصصی همزمان با این رویداد فرهنگی و ارزشی انجام می گیرد. این درحالیست شاعران دفاع مقدس در فارس برای برنامه های این هفته در سطح استان معرفی می شوند.