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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۳۷

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل:

۱۸۲۳ پروژه نیمه تمام در اردبیل به بهره‌برداری رسید

۱۸۲۳ پروژه نیمه تمام در اردبیل به بهره‌برداری رسید

اردبیل- معاون امور عمرانی استانداری اردبیل گفت: هزار و ۸۲۳ پروژه عمرانی راکد یا نیمه فعال از دولت قبلی تکمیل شده و به بهره‌برداری رسید.

علی آذرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۰ هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه ها تامین مالی شده است، اضافه کرد: عمده این پروژه ها در زمینه های کشاورزی، آبرسانی روستایی و شهری، ورزش و جوانان، نیرو رسانی، بهداشت و درمان و صنعت و معدن است.

وی افزود: علاوه بر این تهیه و اجرای طرح هادی روستایی، گازرسانی، ساماندهی منابع آب، آموزش، فرهنگ و توسعه زیرساخت ها از دیگر سرفصل هایی این پروژه ها است.

معاون امور عمرانی استاندار تکمیل پروژه های نیمه تمام را در اولویت اجرایی دولت دانست و متذکر شد: به ویژه پروژه هایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت دارند مورد توجه هستند.

آذرنژاد با تاکید به اینکه از سال ۹۲ تاکنون سه هزار و ۲۵۲ پروژه عمرانی نیز تامین اعتبار شده است، اضافه کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی هزار و ۴۲۹ پروژه ادامه دارد.

وی تاکید کرد: پروژه هایی که ضرورت تکمیل آن احساس می شود بر اساس نظرات کارشناسی در اولویت قرار گرفته و از دستگاه ها خواسته شده نسبت به تکمیل اقدام کنند.

کد مطلب 2904936
محمد میرزایی ناطق

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