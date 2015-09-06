به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی ظهر امروز یكشنبه در نشست با مسئولان و دهیاران روستایی شهرستان گلپایگان با بیان اینكه باید علت مهاجرت جمعیت ۵ برابر فعلی شهرستان گلپایگان به كلان شهرها را پیگیری كنیم، اظهار داشت: در راستای مهاجرت حدود ۴۵۰ هزارنفری مردم این شهرستان كه به شهرهای مختلف طی سالیان گذشته تا امروز صورت گرفته است، باید جویای علت این مهاجرت ها شد و بررسی كرد چه امكانات و دلایلی موجب این مهاجرت ها شده كه شهرستان گلپایگان فاقد آن بوده است.

وی با بیان اینكه شهرستانی مانند گلپایگان می تواند با توانایی های بالقوه به ویژه در زمینه های كشاورزی و دامداری برای كشور تولید ثروت كند، افزود: برای جلوگیری از مهاجرت چه در شهرها و چه در روستاها ضمن ایجاد تعصب به وطن و زادگاه باید زمینه های اشتغال و رونق اقتصادی را با توجه به شرایط محیطی هر شهر و روستا با همكاری دستگاه های ذیربط ایجاد كرد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینكه اولین عامل توسعه روستا و شهر مردم خود آنجا هستند كه باید قدر و منزلت خود را بدانند، تصریح كرد: مردمی كه حكومت شاه را سرنگون كردند، جمهوری اسلامی را برپا داشتند و جنگ را به پیروزی رساندند باید مورد حمایت باشند و برای آنها راهگشایی كرد تا كشورشان را توسعه دهند.

وی با بیان اینكه دولت تدبیر و امید اولین دولت در جمهوری اسلامی است كه توجه ویژه ای به توسعه از درون و مشاركت اقتصادی مردم دارد، افزود: با توجه به برگزاری انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، ضمن اینكه مردم را باید به حضور در انتخابات تشكیل و ترغیب كنیم باید زمینه های اقتصادی را برای آنها نیز فراهم كرد؛ زیرا ملتی كه نیازش را دیگران تأمین كنند، ملتی آزاده نیست.

رضوی با اشاره به اینكه رهنمودهای مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی می تواند خاستگاه و جایگاهی برای حفظ عزت مردم پیدا كند، تاکید كرد: ما باید مردم را كرامت ببخشیم، زیرا جامعه ای كه منتظر یارانه نقدی برای امور خود باشد، نمی تواند جامعه تولید كننده ثروت باشد.

معاون توسعه روستایی با اظهار تأسف نسبت به اینكه ۷۰ درصد روستاییان تحت پوشش كمیته امداد هستند، یادآور شد: دولت برای ایجاد واحدهای تولیدی برنامه ریزی هایی انجام داده و شهرستان گلپایگان كه مهد علمای بزرگ و عالم پرور است، می تواند با دارا بودن سرمایه انسانی بالقوه و بهره مندی از دهیاران تلاشگر نسبت به برنامه ریزی در راستای ایجاد اشتغال پایه دار كه مانع از مهاجرت آنها شود، اقدام کند.

وی با این پرسش كه چگونه یزد با بی آبی سومین منطقه صنعتی كشور شده است، بیان داشت: امروز سرمایه های بزرگی مانند آثار تاریخی می تواند نسبت به ایجاد جاذبه های گردشگری با تكیه بر امكانات در شهرستان گلپایگان به کار گرفته شود.

رضوی با یادآوری این نكته كه ایجاد شركت های تعاونی و یا سهامی خاص در روستاها با مشاركت دولت یك گام رو به رشد در نهادینه كردن ایجاد اشتغال و پایه گذاری اقتصاد مقاومتی است، افزود: مسئولان ذیربط در دولت نسبت به تشكیل شركت های تعاونی یا سهامی خاص با مشاركت تمامی خانوارهای روستایی در خصوص پرداخت وام با كارمزد ۳ درصد و بازپرداخت ۵ یا ۷ ساله كه دوسال اول بدون پرداخت خواهد بود برنامه ریزی كرده كه مسئولیت آن بر عهده مؤسسه كارآفرینی امید است.

در ادامه سیدمحمدحسین میرمحمدی نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه اگر می خواهیم در كشور حرفی برای گفتن داشته باشیم باید در بحث اقتصاد مقاومتی كه توجه به روستاها و تولید است قدم برداریم، افزود: شهرستان گلپایگان با توجه به سابقه دیرینه در تولید محصولات كشاورزی و دامداری باید زمینه های ایجاد صنعت تبدیلی را فراهم کند.

وی گفت: سفر معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری می تواند زمینه های مختلف به ویژه احقاق حقابه شهرستان كه سالهاست پیگیری آن از سوی كشاورزان مورد مطالبه قرار گرفته را فراهم كرده كه در صورت تحقق این امر، انتقال این حقابه به نقاط حاصلخیز شهرستان نیز فراهم می شود.

در ادامه حسین فراست فرماندار گلپایگان با اشاره به اینكه شهرستان گلپایگان از قدیمی ترین مناطق استان و دارای سابقه تاریخی است، اظهار كرد: در حال حاضر این شهرستان حدود ۸۷ هزار نفر جمعیت دارد كه با یك آمار تحقیقی حدود ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت این شهرستان در كلان شهر تهران ساكن هستند.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی، تولیدی و صنعتی شهرستان یادآور شد: در حال حاضر به علت خشكسالی، مهاجرت روستاییان به شهرها و از شهرها به كلان شهرها یك معضل تبدیل شده كه مهاجرت پذیری نیز این معضل را افزایش داده است.

فرماندار گلپایگان با اذعان به اینكه در حال حاضر كشاورزی در شهرستان به صورت خرده مالكی و در بیشتر مزارع آن به صورت آبیاری سنتی انجام می گیرد، افزود: در راستای حفظ منابع به ویژه منابع آب و جلوگیری از مهاجرت روستاییان لازم است برنامه ریزی و تدابیری صورت گیرد.