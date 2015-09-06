به گزارش خبرگزاری مهر سردار حسین ساجدینیا افزود:در پی تخلفات متعدد و مکرر برخی از این واحدهای صنفی متخلف و همچنین تشکیل پروندههای گوناگون در پلیس فتای تهران بزرگ و همچنین گزارشهای مردمی در مورد سوء استفاده این متخلفان در کافینتهای غیرمجاز پلیس تهران بزرگ ضمن اجرای طرح برخورد با کافینتهای غیرمجاز و متخلف از این صنوف بازدید کرد.
وی گفت: در این طرح مالکان کافینتهایی که خلاف مقررات صنفی و هنجارهای اجتماعی فعالیت داشته باشند، به عنوان متخلف شناخته و واحد صنفی آنها پلمپ میشود.
سردار ساجدینیا تصریح کرد:طی این طرح که از ابتدای سال جاری (پنج ماه ابتدایی) اجرا شده است کارشناسان پلیس فتا به همراه ماموران نظارت بر اماکن عمومی پلیس تهران بزرگ پنج هزار و ۲۸۰ مرتبه کافینت ها را مورد بازدید قرار داده اند که در نتیجه ۲۷۲ کافینت به خاطر تخلفات مالکان آن پلمپ شد و ۸۴۷ کافی نت دیگر نیز اخطاریه پلمپ دریافت کرده اند.
وی با اشاره به کشف هشت هزار حلقه لوح فشرده مبتذل و مستهجن از کافی نت های متخلف، گفت: به صاحبان تعدادی از واحدهای صنفی بازدید شده نیز تذکرات لازم داده شد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود: طرح برخورد با کافینتهای متخلف شهر تهران در راستای اجرای طرح آرامش و امنیت در محلات شهر تهران و بنا به درخواست خانوادهها در دستور کار پلیس تهران بزرگ قرار گرفته است.
سرتیپ پاسدار ساجدینیا با اشاره به اینکه در این طرح با کسانی که سعی در انجام اعمال خلاف قانون و اخلاق دارند، بدون اغماض و برابر قانون برخورد خواهد شد، گفت: متصدیان و مالکان کافینتهای متخلف با ارائه خدمات غیرقانونی در راه آسیب رساندن به جوانان و به تبع آن خانوادهها حرکت میکنند و وظیفه پلیس است که با این متخلفان برخورد کند.
وی با اشاره به مصادیق مجرمانه این گونه واحدهای صنفی تصریح کرد: از جمله جرایم و تخلفاتی که در این گونه واحد های صنفی متخلف روی می دهد می توان به نداشتن پروانه کسب، بازی های اینترنتی مستهجن و مبتذل، نگهداری تصاویر نامناسب، استفاده از مجاری فیلترشکن و در اختیار قرار دادن آن در دسترس کودکان و نوجوانان، امکان ورود کاربران به سایت های مبتذل و مستهجن، امکان دسترسی به رمز عبور مشتریان، امکان دسترسی هکرها به اطلاعات شخصی کاربران، حضور افراد ناباب و بدون صلاحیت در واحد های صنفی متخلف جهت ایجاد مزاحمت برای مشتــریان خصوصا بانوان و نوجوانان و ... اشاره کرد.
این مقام انتظامی در بخشی از سخنان خود بر همکاری پلیس و اتحادیه صنف کافی نت داران اشاره کرد و اظهار داشت: طی هماهنگی های انجام شده با مسئولان اتحادیه این صنف، تمامی واحدهای صنفی ارایه دهنده خدمات اینترنتی شناسایی شده و در خصوص کنترل اقدامات و فعالیت های صنفی به متصدیان و مالکان این واحدهای صنفی، اطلاع رسانی شده است.
رییس پلیس تهران در پایان ضمن هشدار به شهروندان تاکید کرد: در خریدهای اینترنتی که از کافینتها انجام میشود، رمز خود را در اختیار متصدی قرار نداده و در صورت اجبار پس از گرفتن موجودی حساب در همان لحظه نیز نسبت به تغییر رمز اقدام کنید. همچنین از ارایه اسناد و مدارک شخصی، رمزهای ایمیل و وبلاگ و سایتهای شخصی خود به دیگران پرهیز کنند .
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