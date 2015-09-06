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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۳۱

شهاب حسینی تهیه‌کننده «آفتاب نیمه‌شب» شد/مجوز ساخت در نمایش خانگی

شهاب حسینی تهیه‌کننده «آفتاب نیمه‌شب» شد/مجوز ساخت در نمایش خانگی

شورای پروانه نمایش خانگی سازمان سینمایی در حالی با ساخت ۸ فیلمنامه موافقت کرد که نام شهاب حسینی به عنوان تهیه‌کننده فیلمنامه «آفتاب نیمه شب» عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،شورای پروانه نمایش خانگی سازمان سینمایی در تازه‌ترین جلسه این شورا که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، با ساخت ۸ فیلمنامه موافقت کرد.

فیلمنامه های «مغز نارنجی» به تهیه کنندگی علی عطشانی و کارگردانی مهدی خسروی،«بمبک» به تهیه کنندگی سیده مریم فاطمی و کارگردانی داریوش جهانگیری،«یخ در بهشت» به تهیه کنندگی سیدمحسن اورنگ و کارگردانی رسول محمدی، «طهران آبادی» به تهیه کنندگی و کارگردانی علی میری رامشه، «علائم حیات» به تهیه کنندگی بهروز خدابخش رشاد و کارگردانی محمدرضا بردبار، «صداهای خاموش» به تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی و کارگردانی سهی بانو ذوالقدر، «آفتاب نیمه شب» به تهیه کنندگی سید شهاب‌الدین حسینی و کارگردانی شبیر جوانبخش شیرازی و «کوپال» به تهیه کنندگی و کارگردانی کاظم ملائی پروانه ساخت دریافت کردند.

همچنين در اين جلسه با ساخت یک فیلم داستانی کوتاه و یک مجموعه مستند نيز موافقت شد.

کد مطلب 2904945

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