به گزارش خبرگزاری مهر،شورای پروانه نمایش خانگی سازمان سینمایی در تازه‌ترین جلسه این شورا که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، با ساخت ۸ فیلمنامه موافقت کرد.

فیلمنامه های «مغز نارنجی» به تهیه کنندگی علی عطشانی و کارگردانی مهدی خسروی،«بمبک» به تهیه کنندگی سیده مریم فاطمی و کارگردانی داریوش جهانگیری،«یخ در بهشت» به تهیه کنندگی سیدمحسن اورنگ و کارگردانی رسول محمدی، «طهران آبادی» به تهیه کنندگی و کارگردانی علی میری رامشه، «علائم حیات» به تهیه کنندگی بهروز خدابخش رشاد و کارگردانی محمدرضا بردبار، «صداهای خاموش» به تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی و کارگردانی سهی بانو ذوالقدر، «آفتاب نیمه شب» به تهیه کنندگی سید شهاب‌الدین حسینی و کارگردانی شبیر جوانبخش شیرازی و «کوپال» به تهیه کنندگی و کارگردانی کاظم ملائی پروانه ساخت دریافت کردند.

همچنين در اين جلسه با ساخت یک فیلم داستانی کوتاه و یک مجموعه مستند نيز موافقت شد.