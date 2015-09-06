لزوم ثبت نام پیمانکاران لرستان در سامانه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای فنی استان ظهر دوشنبه با موضوع بررسی و رفع ابهامات بخش نامه ۳۰۵۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص ارجاع کار به پیمانکاران در محل دفتر معاونت عمرانی لرستان برگزار شد.

محمد اصلانی معاون امور عمرانی استانداری لرستان بر ضرورت ثبت نام پیمانکاران استان در سامانه های ساجات (سامانه جامع تشخیص صلاحیت پیمانکاران) و ساجار (سامانه جامع ارجاع کار پیمانکاران) تاکید کرد و اظهار داشت: اکثر شرکت های پیمانکاری استان در این سامانه ها ثبت نام نکرده اند.

وی با بیان اینکه تنها ۳۱۸ شرکت پیمانکاری استان در سامانه ساجار ثبت نام کرده اند افزود: این شرکت ها جزء شرکت های تازه تاسیس بوده که شرط اخذ کارت تایید صلاحیت آن ها ثبت نام در سامانه ساجار بود.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اینکه اکثر شرکت هایی که در سامانه ساجار ثبت نام نکردند شرکت های قدیمی استان هستند بیان داشت: حدود هزار و ۲۵ شرکت پیمانکاری در استان وجود دارد که علی رغم اعلام معاونت عمرانی استان در سامانه ساجار ثبت نام نکرده اند.

اصلانی به مزایای ثبت نام پیمانکاران در سامانه های ساجار و ساجات اشاره کرد و گفت: ثبت نام در این سامانه ها در راستای افزایش اثربخشی ارجاع پروژه ها و کاهش روند کاغذ بازی شده و کارها به صورت عادلانه بین پیمانکاران توزیع می شود.

وی تعداد پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده استان را حدود هزار و ۶۰۰ نفر برشمرد و عنوان کرد: امیدواریم تا سه ماه آینده تمامی پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده استان در سامانه ساجار تایید نام شوند.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان شرط ورود پیمانکاران به مناقصات را ثبت نام آن ها را در سامانه ساجار دانست و افزود: دستگاه های اجرایی استان نیز موظفند بر اساس سامانه ساجار عمل کرده و از پیمانکارانی که در این سامانه ثبت نام کرده اند برای انجام مناقصات استفاده کنند.

اصلانی یادآور شد: چنانچه پیمانکاران استان در سامانه ساجار ثبت نام نکنند از این به بعد کارت صلاحیت آن ها تمدید نخواهد شد و در صورت این عدم تمدید شرکت هایی که گرید سه و چهار دارند همگی از رده خارج می شوند.

وی اظهار داشت: با توجه به توسعه نیافتگی استان در صورتیکه از پیمانکاران بومی استفاده نشود عملا محرومیت ها بیش از گذشته شده لذا باید برای ثبت نام این پیمانکاران در سامانه ساجات و ساجار مهلت سه ماهه ای داده شود.

در این جلسه مقرر شد: با توجه به نابسامانی در خصوص ثبت اطلاعات پیمانکاران در سامانه ساجار لازم است مدت سه ماه برای ثبت اطلاعات پیمانکاران در این سامانه و همچنین در سامانه ساجات مهلت داده شود. بدیهی است که مهلت مذکور باید به تاییدیه نظام فنی اجرایی کشور رسیده و مسئولیت پی گیری آن بر عهده هیئت مدیره انجمن صنفی پیمانکاران استان است، چنانچه در این بازه زمانی اطلاعات پیمانکاران موجود نباشد دستگاه های اجرایی استان مجاز به استفاده از پیمانکاری هستند که مشمول این بخش نامه است.