بازدید نماینده ولی فقیه در امورحج وزیارت ازبیمارستان ایرانی مدینه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدعلی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به همراه جمعی از مسئولین بعثه مقام معظم رهبری و ستاد حج در مدینه منوره با حضور سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر عصر شنبه ۱۴ شهریورماه از بخش های مختلف بیمارستان مرکز پزشکی حج و زیارت در مدینه منوره بازدید کرد.

بر اساس این گزارش مسئولین حج جمهوری اسلامی ایران در این بازدید از بخش های مختلف بیمارستان ایرانی مدینه شامل درمانگاه، ایستگاه پرستاری، امداد و انتقال، داخلی، رادیولوژی، آزمایشگاه، قلب،مغز و اعصاب، ارتوپدی، زنان و زایمان و انبار داروی مرکز پزشکی و همچنین کلاس آموزشی سلامت کاروان که در این بیمارستان تشکیل می شود، بازدید کردند.

سرپرست حجاج ایرانی در بازدید از بیمارستان مرکز پزشکی حج و زیارت در مدینه منوره، از بیماران بستری شده در این بیمارستان نیز عیادت کرد و شفای آنان را مسئلت داشت.

سرپرست حجاج ایرانی همچنین ارائه خدمات پزشکی به زائران را مطلوب ارزیابی کرده و از تلاش های مجموعه پزشکی حج در ارائه خدمات به زائران خانه خدا تقدیر کرد.

زائران ایرانی حج امسال طی برنامه ریزی های انجام شده حداقل یک هفته در مدینه منوره حضور دارند و تلاش برای حفظ سلامت و ارائه خدمات درمانی به آنان در فراهم آوردن شرایطی برای بهره مندی معنوی حداکثری آنان از فضای زیارت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ارائه خدمات پزشکی و درمانی به زائران خانه خدا یکی از برجسته ترین ویژگی های حج جمهوری اسلامی است.